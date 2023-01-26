ARA
Bist 100
5235,86
-1,17%
Bist 100
Dolar/TL
18,8117
0,0702%
Dolar/TL
Euro/TL
20,5054
-0,056%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,09
-0,1246%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1170,13
-0,54%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Toyota CEO'su görevini bırakıyor

Toyota Motor Corp. Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Akio Toyoda'nın görevinden ayrılacağı bildirildi. Şirket CEO'luğuna 1 Nisan itibarıyla Toyota'nın Baş Marka Yöneticisi Koji Sato getirilecek.

26 Ocak 2023 | 13:27
0
Toyota CEO'su görevini bırakıyor

Japon üretici şirketten yapılan açıklamaya göre, Toyota Başkanı ve CEO'su 66 yaşındaki Akio Toyoda görevini bırakacak.

Toyota Başkanlığı ve CEO'luğuna yeni mali yılın başlayacağı 1 Nisan itibarıyla Toyota'nın Baş Marka Yöneticisi 53 yaşındaki Koji Sato getirilecek.

Koji Sato, lüks segment Lexus'un marka operasyonları ile Toyota'nın motorspor markası Gazoo Racing'in sorumluluğunu üstleniyordu.

Toyota'nın liderlik değişikliğine yönelik yayımladığı tanıtım videosunda, Akio Toyoda ve Koji Sato'nun, "elektrikli araçlara yönelik sevgisi" vurgulandı.

Japon firmanın kurucusu Kiichiro Toyoda'nın (1894-1952) torunu olan Akio Toyoda, Haziran 2009'da CEO'luğa getirilmişti.

- "Yeni CEO'nun görevi Toyota'yı mobilite şirketine dönüştürmek olacak"

Akio Toyoda, çevrim içi toplantıda yaptığı açıklamada, "Toyota'nın dönüşümünü ilerletmenin en iyi yolunun, yeni başkanı destekleyecek bir yönetim kurulu başkanı olmak diye düşündüm. Bu (düşünce), bugünkü karara yol açtı." dedi.

Samimi hislerini paylaştığını ifade eden Toyoda, "Geriye dönüp baktığımda bu 13 yıl, birbiri ardına hayatta kalma mücadelesi verilen bir dönemdi. Yaklaşık 370 bin küresel Toyota çalışanı, üretim tesislerinde daha iyi araç üretmek için çalışmaya devam ediyor." diye konuştu.

Toyoda, Koji Sato'nun tercih edilmesine ilişkin de "Çünkü (Sato) Toyota'nın felsefesini öğrenmek için sıkı çalıştı. CEO'luk gençlik, enerji ve güç ister." ifadesini kullandı. Toyota, yeni CEO'nun görevinin Toyota'yı "mobilite şirketine dönüştürmek" olacağını vurguladı.

 

0
  • ALTIN GRAM - TL 1170,13 -0,54%
  • ALTIN ONS 1934,66 -0,62%
  • BIST 100 5235,86 -1,17%
  • DOLAR/TURK LIRASI 18,8117 0,0702%
  • EURO/TURK LIRASI 20,5054 -0,056%
  • EURO/USD 1,09 -0,1246%
  • INGILIZ STERLINI 1,23994 0,01573%
  • JAPON YENI 129,754 0,107%
  • KANADA DOLARI 1,33846 -0,00448%
  • RUS RUBLESI 69,015 -0,3106%
Günün En Çok Okunanları
Güne ekonomi haberleri ile başlamak ister misiniz?
Antarktika'dan kopan Londra büyüklüğündeki buz dağı için açıklama
Kritik gelişme: Almanya Leopard 2 tankı iddiasını doğruladı
İlk çeyrekte gram altın nerede olur? 5 kurumdan gram altın tahmini
GERİ
İLERİ
AYLIK DERGİ
Aylık dergiyi takip etmek için abone olun
Aylık Dergi
ABONE OL