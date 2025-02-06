Toyota, Şubat 2025 kampanyası ve fiyatlarını duyurdu

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Toyota’nın ÖTV muafiyetine uygun yerli modelleri arasında Toyota C-HR Hybrid, Corolla Hybrid ve Corolla Benzinli modelleri bulunuyor.
- Corolla Benzinli modelinde 1.5 Vision Plus MDS versiyonu, 1 milyon 370 bin liradan başlayan fiyatlarla satılıyor.
- Corolla Sedan'ın tam hibrit versiyonu 1 milyon 830 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.
- Türkiye'de üretilen Toyota C-HR Hybrid 1 milyon 757 bin liradan başlayan fiyatlarla satılıyor.
- Corolla Cross Hybrid modeli 300 bin liraya kadar indirim seçeneğiyle birlikte 1 milyon 780 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.
- Kampanya kapsamında 1.8 Hybrid Flame e-CVT ve 1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT versiyonları için 200 bin lira, 12 ay vadeli yüzde 1.49 faiz oranlı kredi seçeneği sunuluyor.
HAFİF TİCARİ ARAÇLAR
- Hilux modeli 1 milyon 943 bin 500 liradan başlayan fiyatlarla satılıyor.
- Proace City modeli 1 milyon 188 bin liradan başlayan fiyatlarla,
- Proace City Cargo modeli ise 893 bin 500 liradan satışa sunuluyor.
- Proace City Cargo müşterileri için 175 bin liraya kadar 12 ay vadeli yüzde 0.99 faiz oranlı kredi seçeneği sunuluyor.