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Toyota, Şubat 2025 kampanyası ve fiyatlarını duyurdu

Toyota, şubat ayına ilişkin finansman seçeneklerini duyurdu.

06 Şubat 2025 | 13:03
Son Güncellenme: 06 Şubat 2025 | 13:15
Toyota, Şubat 2025 kampanyası ve fiyatlarını duyurdu

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Toyota’nın ÖTV muafiyetine uygun yerli modelleri arasında Toyota C-HR Hybrid, Corolla Hybrid ve Corolla Benzinli modelleri bulunuyor.

  • Corolla Benzinli modelinde 1.5 Vision Plus MDS versiyonu, 1 milyon 370 bin liradan başlayan fiyatlarla satılıyor. 
  • Corolla Sedan'ın tam hibrit versiyonu 1 milyon 830 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. 
  • Türkiye'de üretilen Toyota C-HR Hybrid 1 milyon 757 bin liradan başlayan fiyatlarla satılıyor.
  • Corolla Cross Hybrid modeli 300 bin liraya kadar indirim seçeneğiyle birlikte 1 milyon 780 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.
  • Kampanya kapsamında 1.8 Hybrid Flame e-CVT ve 1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT versiyonları için 200 bin lira, 12 ay vadeli yüzde 1.49 faiz oranlı kredi seçeneği sunuluyor.

HAFİF TİCARİ ARAÇLAR

  • Hilux modeli 1 milyon 943 bin 500 liradan başlayan fiyatlarla satılıyor.
  • Proace City modeli 1 milyon 188 bin liradan başlayan fiyatlarla, 
  • Proace City Cargo modeli ise 893 bin 500 liradan satışa sunuluyor. 
  • Proace City Cargo müşterileri için 175 bin liraya kadar 12 ay vadeli yüzde 0.99 faiz oranlı kredi seçeneği sunuluyor.

 

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