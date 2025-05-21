Toyota Yeni Nesil RAV4’ü tanıttı: Türkiye'de ne zaman satışa çıkacak?

RAV4, 1994 yılında SUV'ların arazi araçları olarak konumlandırıldığı zaman piyasaya çıkmıştı. Beş nesil boyunca, zamanın değişen yaşam tarzlarına uyum sağlama hedefiyle hareket etti. Markanın açıklamasına göre yıllar içinde 15 milyondan fazla sattı. Şimdi Toyota yeni nesil RAV4'ü tanıttı.İşte paylaşılan fotoğraflar ve markanın paylaştığı bilgiler:
1 YAZILIM
Yeni RAV4, Toyota’nın yazılım tabanlı araçlara geçişteki ilk adımı olan Arene yazılım geliştirme platformunu kullanan ilk model oldu. Açıklamaya göre Toyota’nın en güncel güvenlik teknolojileri ve sürücü destek sistemleri, ilk kez bu modelde sunulacak.
2 TÜRKİYE'DE NE ZAMAN SATILACAK?
D-SUV segmentine yer alan yeni RAV4, 2026 yılında Türkiye’de de satışa sunulmaya başlanacak.
3 TASARIM
Araç boyutu aynı kalırken, bagaj kapasitesi bir miktar artırılmış. Yeni RAV4 tasarımında SUV karakterini daha ileriye taşımak hedeflenmiş.
4 HİBRİT TEKNOLOJİSİ
Yeni RAV4 Avrupa’da tam hibrit ve plug-in hibrit versiyonlarla tercih edilebilecek. Açıklamaya göre Yeni RAV4’ün 2.5 litrelik motorla kombine edilen tam hibrit versiyonunda akıllı dört çeker sistemine sahip AWD-i versiyonu 191 HP, önden çekişli versiyon ise 183 HP toplam sistem gücü vadediyor.
Şarj edilebilir hibrit RAV4’te ise 22.7 kWh kapasiteli lityum-iyon bir batarya yer alıyor. Açıklamaya göre bu batarya günlük ihtiyaçlar için WLTP standartlarına göre 100 km’ye kadar tamamen elektrikli sürüş menzili sağlıyor. Açıklamaya göre 50 kW DC hızlı şarj özelliği sayesinde batarya, uygun koşullarda yüzde 10’dan yüzde 80’e 30 dakikada şarj edilebiliyor.
Açıklamada "Yeni batarya sistemi, güçlendirilmiş 150 kW’lık ön elektrik motoruyla birliyor Akıllı dört tekerlekten çekiş sistemi AWD-i teknolojisine sahip şarj edilebilir hibrit RAV4, toplam 304 HP gücüyle 0-100 km/s hızlanmasını 5.8 saniyede gerçekleştiriyor. İlk kez bir plug-in hibrit RAV4 modelinde sunulan önden çekişli versiyon ise 268 HP güç üretiyor" deniliyor.
İç mekan tasarımında ada mimarisi göz önüne alınmış. Bu mimari göstergeler ve vitesler gibi çeşitli işlevlerin bir araya getirildiği ve adalar gibi düzenlendiği bir tasarım. Markaya göre bu tasarım bir SUV olarak denge duygusunu korumayı kolaylaştıran yatay bir gösterge panelinin yanı sıra, bu mimari, navigasyon sistemini, göstergeleri ve diğer öğeleri göz hareketini azaltacak şekilde düzenlemeyi içeriyor.
7 MULTİMEDYA SİSTEMİ
Marka, "Yeni RAV4, Toyota’nın bugüne kadarki en gelişmiş multimedya sistemine ev sahipliği yapıyor" diyor. Açıklamaya göre 12.3 inçlik üç boyutlu dijital sürücü göstergesi ekranında navigasyon bilgilerini sunuyor. 12.9 inçlik yeni ana ekranda ise tüm bilgilerin tek bakışta erişilebilir olmasını hedeflenmiş.
8 SPORT MODELİ DE OLACAK
Yeni RAV4 ailesinde önceki nesilde olduğu gibi GR SPORT versiyonu da olacak.
TOYOTA GAZOO Racing'in motor sporları mirasından ilham alan RAV4 GR SPORT, 20 mm genişletilmiş iz açıklığı, süspansiyon ve direksiyon sistemine yapılan sportif dokunuşlarla geliyor.
10 GÜVENLİK SİSTEMLERİ
Yeni RAV4, Toyota’nın T-Mate güvenlik sistemleriyle geliyor. Açıklamaya göre yeni nesil Toyota Safety Sense, daha hızlı çalışan, daha kapsamlı ve gelişmiş sürücü destek sistemlerini standart olarak içeriyor. Markanın açıklamasına göre gelişmiş Ön Çapraz Trafik Uyarı Sistemi, Kör Nokta Uyarı Sistemi ile birlikte çalışarak daha güvenli bir sürüş ortamı vadediyor. Ayrıca Arka Yaklaşan Araç Uyarısı gibi yeni eklenen özellikler var.
Geliştirilmiş Akıllı Şerit Değiştirme Asistanı, Ön Çarpışma Önleyici Sistem ve üç boyutlu görüntü sağlayarak dar alanlarda park etmeyi kolaylaştırmayı hedefleyen Panoramik Görüş Monitörü gibi özellikler de RAV4’ün güvenlik sistemleri arasında yer alıyor.