Toyota Yeni Nesil RAV4’ü tanıttı: Türkiye'de ne zaman satışa çıkacak?

Şarj edilebilir hibrit RAV4’te ise 22.7 kWh kapasiteli lityum-iyon bir batarya yer alıyor. Açıklamaya göre bu batarya günlük ihtiyaçlar için WLTP standartlarına göre 100 km’ye kadar tamamen elektrikli sürüş menzili sağlıyor. Açıklamaya göre 50 kW DC hızlı şarj özelliği sayesinde batarya, uygun koşullarda yüzde 10’dan yüzde 80’e 30 dakikada şarj edilebiliyor.

Açıklamada "Yeni batarya sistemi, güçlendirilmiş 150 kW’lık ön elektrik motoruyla birliyor Akıllı dört tekerlekten çekiş sistemi AWD-i teknolojisine sahip şarj edilebilir hibrit RAV4, toplam 304 HP gücüyle 0-100 km/s hızlanmasını 5.8 saniyede gerçekleştiriyor. İlk kez bir plug-in hibrit RAV4 modelinde sunulan önden çekişli versiyon ise 268 HP güç üretiyor" deniliyor.