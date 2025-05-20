ARA
DOLAR
38,81
0,08%
DOLAR
EURO
43,80
0,42%
EURO
GRAM ALTIN
4102,91
1,87%
GRAM ALTIN
BIST 100
9514,01
-1,60%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Borusan Otomotiv'in duyurduğu yeni marka

Borusan Otomotiv Grubu, temsil ettiği markalarına bir yenisini eklediğini duyurdu. Elektrikli Microlino, grubun bünyesine sekizinci marka olarak katıldı.

20 Mayıs 2025 | 17:55
Son Güncellenme: 20 Mayıs 2025 | 18:51
Borusan Otomotiv'in duyurduğu yeni marka

Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, “Tasarım ve üretimi İtalya’da gerçekleştiren İsviçre merkezli Microlino’yu portföyümüze katmanın heyecan ve mutluluğunu yaşıyoruz. Borusan Otomotiv Grubu olarak 2013 yılında başladığımız elektrifikasyon yolculuğumuzda yeni bir adım olan Microlino, yalnızca ticari bir vizyonu değil; aynı zamanda sürdürülebilirlik konusundaki kararlılığımızın da bir yansıması olarak hayatımıza giriyor” dedi. İşte modelle ilgili paylaşılan bilgiler:

1 TESLİMATI HAZİRANDA BAŞLAYACAK

TESLİMATI HAZİRANDA BAŞLAYACAK

Açıklamaya göre modelin teslimatlarının Haziran ayında teslimatlarına başlaması planlanıyor.

 

2 HIZ VE MENZİL

HIZ VE MENZİL

Açıklamaya göre 45 km/s hıza çıkabilen Microlino Lite modeli ilk etapta 95 km menzil; 90 km/s hıza ulaşabilen Microlino modeliyse 228 km menzilli batarya opsiyonuyla satışa sunuluyor.

 

3 3 ARAÇ SIĞABİLİYOR

3 ARAÇ SIĞABİLİYOR

Açıklamaya göre standart bir aracın park ettiği alana üç Microlino sığabiliyor.

ÖNDEN AÇILAN KAPI

Aracın kapısı ön bölümden açılıyor.

 

4 MİCRO BİR AİLE ŞİRKETİ OLARAK KURULDU

MİCRO BİR AİLE ŞİRKETİ OLARAK KURULDU

Micro, 1999’da İsviçreli bir aile şirketi olarak kuruldu. Kick scooter’lar ile bilinen marka 2013 yılında elektrikli mobiliteye yönelerek ilk e-scooter modelini tanıttı. Üretimi İtalya’da gerçekleştirilen Microlino ise ilk kez 2022 yılında satışa sunuldu.
0
  • ALTIN GRAM - TL 4102,91 1,87%
  • ALTIN ONS 3288,3 1,8%
  • BIST 100 9514,01 -1,6%
  • DOLAR/JAPON YENI 144,551 -0,212%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,393 -0,14731%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 80,625 0,2459%
  • DOLAR/TURK LIRASI 38,8088 0,0825%
  • EURO/DOLAR 1,1272 0,274%
  • EURO/TURK LIRASI 43,7963 0,4155%
  • STERLIN/DOLAR 1,33788 0,13285%
Borsa Haberleri
20 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Borsada yarın temettü dağıtacak 4 hisse var
Borsada Haziran sonu senaryoları: 6 uzman analiz etti
Çelebi Hava Servisi'nden yeni Hindistan açıklaması
Bugün 3 hissenin fiyatında düzeltme olacak
Borsada manipülasyon operasyonu: 7 gözaltı var
Borsada bugün temettü dağıtacak 3 şirket var
ABD'li şirket pil hücrelerini Türkiye'de üretecek
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 7 şirket
Bu hafta en çok kazandıran 3 hisse
Borsa, altın, dolar... Bu haftanın kazandıranı, kaybettireni belli oldu
Borsa 19 Mayıs'ta açık mı, tatil mi?
Borsa şirketinin ünvanı değişti: Yeni isim...
Borsada cuma günü temettü açıklayan 2 şirket
Borsada bu hafta genel kurulu olan 26 şirket
GERİ
İLERİ
20 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Borsada yarın temettü dağıtacak 4 hisse var
Borsada Haziran sonu senaryoları: 6 uzman analiz etti
Çelebi Hava Servisi'nden yeni Hindistan açıklaması
Bugün 3 hissenin fiyatında düzeltme olacak
Borsada manipülasyon operasyonu: 7 gözaltı var
Borsada bugün temettü dağıtacak 3 şirket var
ABD'li şirket pil hücrelerini Türkiye'de üretecek
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 7 şirket
Bu hafta en çok kazandıran 3 hisse
Borsa, altın, dolar... Bu haftanın kazandıranı, kaybettireni belli oldu
Borsa 19 Mayıs'ta açık mı, tatil mi?
Borsa şirketinin ünvanı değişti: Yeni isim...
Borsada cuma günü temettü açıklayan 2 şirket
Borsada bu hafta genel kurulu olan 26 şirket
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL