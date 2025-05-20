Borusan Otomotiv'in duyurduğu yeni marka

Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, “Tasarım ve üretimi İtalya’da gerçekleştiren İsviçre merkezli Microlino’yu portföyümüze katmanın heyecan ve mutluluğunu yaşıyoruz. Borusan Otomotiv Grubu olarak 2013 yılında başladığımız elektrifikasyon yolculuğumuzda yeni bir adım olan Microlino, yalnızca ticari bir vizyonu değil; aynı zamanda sürdürülebilirlik konusundaki kararlılığımızın da bir yansıması olarak hayatımıza giriyor” dedi. İşte modelle ilgili paylaşılan bilgiler:
1 TESLİMATI HAZİRANDA BAŞLAYACAK
Açıklamaya göre modelin teslimatlarının Haziran ayında teslimatlarına başlaması planlanıyor.
2 HIZ VE MENZİL
Açıklamaya göre 45 km/s hıza çıkabilen Microlino Lite modeli ilk etapta 95 km menzil; 90 km/s hıza ulaşabilen Microlino modeliyse 228 km menzilli batarya opsiyonuyla satışa sunuluyor.
3 3 ARAÇ SIĞABİLİYOR
Açıklamaya göre standart bir aracın park ettiği alana üç Microlino sığabiliyor.
ÖNDEN AÇILAN KAPI
Aracın kapısı ön bölümden açılıyor.
4 MİCRO BİR AİLE ŞİRKETİ OLARAK KURULDU
Micro, 1999’da İsviçreli bir aile şirketi olarak kuruldu. Kick scooter’lar ile bilinen marka 2013 yılında elektrikli mobiliteye yönelerek ilk e-scooter modelini tanıttı. Üretimi İtalya’da gerçekleştirilen Microlino ise ilk kez 2022 yılında satışa sunuldu.