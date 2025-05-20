Borusan Otomotiv'in duyurduğu yeni marka

Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, “Tasarım ve üretimi İtalya’da gerçekleştiren İsviçre merkezli Microlino’yu portföyümüze katmanın heyecan ve mutluluğunu yaşıyoruz. Borusan Otomotiv Grubu olarak 2013 yılında başladığımız elektrifikasyon yolculuğumuzda yeni bir adım olan Microlino, yalnızca ticari bir vizyonu değil; aynı zamanda sürdürülebilirlik konusundaki kararlılığımızın da bir yansıması olarak hayatımıza giriyor” dedi. İşte modelle ilgili paylaşılan bilgiler: