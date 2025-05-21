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Hyundai INSTER tanıtıldı, Türkiye fiyatı açıklandı

Hyundai Motor Türkiye A – SUV segmentindeki elektrikli modeli INSTER’ı satışa sundu. İşte markadan yapılan açıklamaya göre modelin özellikleri ve Hyundai INSTER Türkiye satış fiyatı:

21 Mayıs 2025 | 13:53
Hyundai INSTER tanıtıldı, Türkiye fiyatı açıklandı

Hyundai'nin açıklamasına göre otomobil birleşik 360 km sürüş mesafesine sahip. İlk etapta Advance versiyonu ile gelen INSTER’ın Cross versiyonu yılın ikinci yarısında satışa sunulacak. İşte markadan yapılan açıklamanın detayları:

1 TASARIM

TASARIM

Açıklamaya göre INSTER, 2021'de satışa sunulan ve yalnızca Kore'de üretilen benzinli CASPER'ın tasarım mirasını baz alıyor. Hyundai’nin Kore dışındaki diğer pazarlar için stratejik olarak geliştirdiği INSTER'in stili, uzatılmış gövdeden oluşuyor. Marka, modeli A segmenti ile B segmenti kompakt modeller arasında konumlandırmak istiyor. Düz, temiz yüzeyler, fütüristik LED gündüz farı, piksel desen LED ön sinyal lambaları, stop lambası ve tamponu ile modelin farklılaşması istenmiş. Açıklamaya göre Hyundai'nin Kore kökenleri, hanji kağıdının doğal tonlarından esinlenen INSTER'ın renk paletinde yansıtılıyor. Geleneksel olarak, bu özel kağıt, yerel kağıt dut ağacının iç kabuğundan el yapımı olarak yapılıyor.
 

2 İÇ MEKAN

İÇ MEKAN

Model, 10,25 inç dijital gösterge paneli, 10,25 inç bilgi-eğlence dokunmatik ekranı ile geliyor. Aracın standart iç mekan rengi ise bej olarak hazırlanıyor. Tüm koltuklar, artırılmış çok yönlülük için düz bir şekilde katlanabiliyor. Arkada 50/50 kayan ve yatırılabilen koltuklar var.

 

3 ŞARJ

ŞARJ

INSTER, standart olarak 11 kW'lık bir yerleşik şarj cihazıyla donatılmış. Açıklamaya göre DC hızlı şarj cihazı kullanıldığında yaklaşık 30 dakikada %10 ila %80 oranında şarj edebiliyor. INSTER'ın menzili ise 49 kWh bataryasıyla 360 kilometre (WLTP). Otomobil, 84,5 kW (115 PS) güç üretirken tek bir motorla hareket ediyor ve maksimum tork değeri ise 147 Nm. Aracın 100 km’deki ortalama enerji tüketimi ise 15,3 kWh olarak veriliyor.

 

4 ÖZELLİKLER

ÖZELLİKLER

Açıklamada modelin güç dağıtımı, otomatik tutma, tam durma özellikli akıllı hız kontrolü ve adaptif rejeneratif frenleme gibi özellikler sunduğu belirtiliyor.

 

 Açıklamada "Modelin tam kapalı arka tampon ve aktif hava kapağı gibi aerodinamik iyileştirmelerle 0,309'luk bir sürtünme katsayısına ulaştığı" belirtiliyor. 

6 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Model, geleneksel olarak siyah boyada kullanılan karbon siyahı pigmentinin yerine geri dönüştürülmüş atık lastiklerden yapılan bir renklendiriciyi kullanıyor. Ayrıca iç mekandaki plastik malzemeler ise pet şişelerden ve şeker kamışından elde edilen biyo-polipropilen kullanılarak hazırlanıyor.

 

7 TÜRKİYE SATIŞ FİYATI

TÜRKİYE SATIŞ FİYATI

Hyundai INSTER Advance'in Türkiye'deki satış fiyatı ise 1.319.000 TL.
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