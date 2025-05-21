Hyundai INSTER tanıtıldı, Türkiye fiyatı açıklandı

Açıklamaya göre INSTER, 2021'de satışa sunulan ve yalnızca Kore'de üretilen benzinli CASPER'ın tasarım mirasını baz alıyor. Hyundai’nin Kore dışındaki diğer pazarlar için stratejik olarak geliştirdiği INSTER'in stili, uzatılmış gövdeden oluşuyor. Marka, modeli A segmenti ile B segmenti kompakt modeller arasında konumlandırmak istiyor. Düz, temiz yüzeyler, fütüristik LED gündüz farı, piksel desen LED ön sinyal lambaları, stop lambası ve tamponu ile modelin farklılaşması istenmiş. Açıklamaya göre Hyundai'nin Kore kökenleri, hanji kağıdının doğal tonlarından esinlenen INSTER'ın renk paletinde yansıtılıyor. Geleneksel olarak, bu özel kağıt, yerel kağıt dut ağacının iç kabuğundan el yapımı olarak yapılıyor.

