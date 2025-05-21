BYD'nin en uygun fiyatlı modeli Avrupa pazarına girdi

Auto Show'dan Hırant Kasapoğlu'nun haberine göre, Dolphin Surf'ün 3 farklı donanımı bulunuyor. Active, Boost ve Comfort. Bu donanımlara göre fiyatlar normalde 19.500 Euro ile 26.000 Euro arasında değişiyor. Ancak aracın tanıtım döneminde, 20.000 Euro'luk baz fiyatta 3.000 Euro'luk bir tanıtım kampanyası ile fiyatı 17 bin Euro'ya çekmişler. Benzer şekilde Boost donanımında 5.000 Euro ve Comfort versiyonlarında da 4.000 Euro'luk indirimlerle, kampanyalı fiyatlar 17 bin ile 22 bin 500 Euro arasında değişiyor.