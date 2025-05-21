BYD'nin en uygun fiyatlı modeli Avrupa pazarına girdi

Avrupa'da 15 ülkede pazara sunulmaya hazırlanan Dolphin Surf, ilk etapta İtalya pazarına, 17 bin Euro'luk tanıtım fiyatıyla çıktı.
Auto Show'dan Hırant Kasapoğlu'nun haberine göre, Dolphin Surf'ün 3 farklı donanımı bulunuyor. Active, Boost ve Comfort. Bu donanımlara göre fiyatlar normalde 19.500 Euro ile 26.000 Euro arasında değişiyor. Ancak aracın tanıtım döneminde, 20.000 Euro'luk baz fiyatta 3.000 Euro'luk bir tanıtım kampanyası ile fiyatı 17 bin Euro'ya çekmişler. Benzer şekilde Boost donanımında 5.000 Euro ve Comfort versiyonlarında da 4.000 Euro'luk indirimlerle, kampanyalı fiyatlar 17 bin ile 22 bin 500 Euro arasında değişiyor.
Active versiyonda 356 km menzil sunan batarya varken, bir üst donanım olan Boost'ta ise 507 km menzil sunan büyük bataryaya yer verilmiş. Comfort donanımında ise 360 derece kamera, 15 W kablosuz şarj, Premium ses sistemi, Apple Car Play ve Android Auto adaptasyonu, LED farlar ve NFC kart ile açılan kapı kilitleri var.
Fiyat karşılaştırması yapmak gerekirse, BYD'nin Avrupa'daki diğer ekonomik modeli olan Dolphin'in fiyatları, Comfort donanımında 33 bin Euro'dan başlıyordu. Dolphin Surf'ün, tanıtım promosyonuyla birlikte 17 bin Euro'luk fiyatı, Dolphin'in yarı fiyatına denk geliyor. Küçük otomobil ülkesi İtalya'da BYD'nin bu en küçük modelinin ilgi görmesi beklenebilir.
Dolphin Surf'ün pazara verileceği diğer 14 Avrupa ülkesinde ise henüz bir fiyat tanıtımı yapılmış değil. Türkiye'de ise bu araç henüz listede görünmüyor. Zaten BYD Türkiye'nin açıkladığı 2025 ürün programında da Seagull veya Dolphin Surf yer almıyordu.