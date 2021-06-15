Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ’de Finans Direktörlüğü görevine Nilgün Aydın Türkücü getirildi.

NİLGÜN AYDIN TÜRKÜCÜ KİMDİR?

Toyota’dan yapılan açıklamaya göre, Türkücü, 2004-2007’de BDO Türkiye’de kıdemli denetçi olarak çalıştıktan sonra, News Outdoor Türkiye’de bütçe ve raporlama müdürü olarak görev yaptı.

2009 yılından itibaren Renault Grubu’nda finansal raporlama ve kontrol, iç denetim, müşteri kredileri, vergi ve muhasebe fonksiyonlarının yöneticiliklerini üstlenen Türkücü, son 5 yılda yine aynı grupta mali işler direktörlüğü görevinde bulundu.

İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat bölümü mezunu olan Nilgün Aydın Türkücü, evli ve ikiz çocuk annesi.