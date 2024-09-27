Şirketin açıklamasına göre BYD, 8 milyonuncu aracını ürettikten sadece iki ay sonra 9 milyonluk üretim hedefine ulaştı. BYD bu kilometre taşını BYD’nin Shenzhen-Shanwei fabrikasında üretilen YangWang U9 elektrikli otomobilini banttan indirerek elde etti.

Şirket açıklamasında yılın ilk 7 ayında 1.9 milyon adedin üzerinde satışa ulaştığını söylüyor. BYD Türkiye'de de yatırım kararını açıklamıştı. Şirketin açıklamasına göre marka aynı zamanda Brezilya, Meksika ve Avrupa gibi yeni pazarlarda yatırımlarını artıyor.

Markanın açıklamasına göre BYD'nin dünya çapında 900 binden fazla çalışanı bulunuyor ve 100 bini aşkın mühendisle birlikte, araştırma ve geliştirme çalışmalarını sürdürüyor. Şirket, her gün ortalama 30 yeni patent başvurusu yaparken, Temmuz 2024 itibarıyla 30 binden fazla patent onayı almış.



