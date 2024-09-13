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Yeni Renault Duster nasıl bir araç? İncelemede...

Yeni Renault Duster Temmuz ayı itibarıyla satışa çıkmıştı... Peki, Renault'un yeni modeli nasıl bir araç?

13 Eylül 2024 | 09:04
Yeni Renault Duster nasıl bir araç? İncelemede...

Yeni Renault Duster'ı inceleyen Auto Show Dergisi Yayın Yönetmeni Hırant Kasapoğlu'nun araçla ilgili izlenimleri şöyle:

1 Yeni Renault Duster

Yeni Renault Duster SUV sınıfının ekonomik oyuncusu Duster, Türkiye’de artık Dacia logosu altında değil, Renault’nun genişlemeye devam eden SUV ürün portfolyosu altında yer alacak.

2 3 farklı versiyonla satılıyor

3 farklı versiyonla satılıyor Temmuz ayından itibaren pazara verilmeye başlayan Renault Duster ilk etapta 3 farklı motor/aktarma/çekiş sistemi versiyonuyla satılıyor. 4WD modeli ise Türkiye pazarındaki 4x4 çekişli C segment SUV’lar arasında, en ekonomik model olarak öne çıkıyor.

3 Yeni Renault Duster

Yeni Renault Duster Ayrıca serinin giriş modeli olan, LPG’li versiyon olan Eco-G’de 100 HP’lik, 3 silindirli, 1 litrelik motor, 6 ileri oranlı manuel şanzıman ve 4x2 önden çekişle birlikte sunuluyor.

4 Yeni Renault Duster

Yeni Renault Duster Duster’ın en ilginç versiyonu olan 4x4 çekiş sistemine sahip, arazi kabiliyetleri kazandırılmış 4WD versiyonunda ise 1.2 lt’lik, Mild Hybrid, 130 HP’lik benzinli motor, 6 ileri oranlı manuel şanzımanla birlikte yollara çıkıyor. Biz de test sürüşlerimize, ilk etapta bu özel 4x4 versiyonu dahil ettik. Zaten pazardaki ekonomik 4x4 modeller arasında, bu fiyat skalasında Duster neredeyse rakipsiz.

5 Yeni Renault Duster

Yeni Renault Duster Duster serisinin zirvesinde ise 145 HP’lik E-Tech full hybrid motorlu versiyon yer alıyor. 1.6 lt hacimli benzinli motora sahip bu versiyonda 4x2 önden çekiş sistemi ve otomatik vites yer alıyor. Otomatik vites tutkunlarının bu üst versiyonu tercih etmeleri gerekiyor çünkü diğer versiyonlarda sadece manuel vitesli şanzıman sunuluyor.

6 Yeni Renault Duster

Yeni Renault Duster
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Borsada bugün 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacacak
Borsada bugün 1 şirket temettü dağıtacak (13 Eylül)
Borsada dün geri alım yapan 6 şirket
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 5 şirket
SPK bülteni: 2 şirkete bedelli, 5 şirkete bedelsiz onayı geldi
SPK’dan bir kişiye işlem yasağı geldi
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