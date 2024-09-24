Türkiye'de de üretilebilir: Menzili 1400 km'ye çıkıyor

BYD, tasarım ve teknolojide geliştirmeler yaptığı güncellenmiş şarj edilebilir hibrit modeli (PHEV) Seal U DM-i'yi Çin'de piyasaya sürüyor. İşte modelle ilgili yapılan açıklamanın detayları:

1 MENZİL Bu yeni model BYD'nin en son DM 5.0 plug-in hibrit sistemini entegre ediyor. Carnews'e göre bu yeni sistem 74 kW (99 hp) maksimum güç üreten 1,5 litrelik bir motoru ve 120 kW (160 hp) güç üreten bir elektrik motorunu birleştiriyor. İki batarya seçeneğine sahip. 12,96 kWh ve 18,31 kWh kapasiteli 2 farklı paket, sırasıyla 75 km ve 115 km saf elektrikli menzil sunuyor. Markanın açıklamasına göre birleşik menzil 1.400 km'ye kadar çıkıyor.

2 SATIŞ FİYATI Çin’de Song Pro DM-i adıyla bilinen kompakt plug-in hibrit SUV, dört donanımda 112.800 ila 142.800 yuan (15.980 ila 20.230 USD) arasında fiyatlandırılıyor.

3 BOYUTLAR Seal U DM-i 4735 mm uzunluğunda, 1860 mm genişliğinde ve 1710 mm yüksekliğinde. 2712 mm dingil mesafesine sahip. Modelde ek özellikler arasında elektrikli ayarlanabilir koltuklar (sürücü için 8 yönlü ve yolcu için 4 yönlü), 1,2 metrekarelik panoramik tavan penceresi bulunuyor.