Volkswagen'in hisse aldığı şirket

Volkswagen Group'tan yapılan açıklamada, 48 milyon dolar karşılığında Kanadalı Patriot Battery Metals'in yüzde 9,9'luk hissesinin devralındığı belirtildi. Volkswagen'in batarya iştiraki PowerCo ve Patriot Battery Metals arasındaki anlaşma, 100 bin ton lityum içeren spodumen konsantresinin 10 yıl boyunca tedarikini de içeriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Volkswagen Group Teknolojiden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Thomas Schmall, söz konusu yatırımın tamamen elektrikli geleceğe giden yolda bir "kilometre taşı" olduğunu belirterek, "Patriot Battery Metals ile çalışarak sadece yenilikçi, sürdürülebilir batarya hücreleri için önemli ham maddeleri güvence altına almakla kalmıyor, aynı zamanda Kuzey Amerika'daki taahhüdümüzü de güçlendiriyoruz." ifadelerini kullandı. AA