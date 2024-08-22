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Xiaomi, otomobilde gözünü kararttı

Xiaomi, elektrikli araç piyasasında Tesla ve BYD'yle rekabet etmek için bir süre daha karlılıktan ziyade büyümeye odaklanacak.

22 Ağustos 2024 | 09:26
Xiaomi, otomobilde gözünü kararttı

Xiaomi Corp., Tesla ve BYD Co. gibi dünyanın en büyük otomobil üreticilerinin arasına katılmayı planlıyor. Şirket bu nedenle yeni kurulan elektrikli araç kolunu şimdilik kâr etmeme pahasına büyütmeye istekli .

Şirketin Mali İşler sorumlusu Alain Lam Bloomberg'e yaptığı açıklamada şirketin şimdilik marjlar yerine elektrikli araç işinin büyümesine öncelik verdiğini söyledi. Lam, beş aylık işletmenin kayıpları durdurmasının biraz zaman alacağını belirtiyor. Lam, "Bu noktada kârlılıktan çok büyümemize odaklandık" dedi. Lam, Xiaomi'nin küresel telefon işinin üst kademelerine tırmanmak için kullandığı paranın karşılığını verme felsefesinin elektrikli araçları için de geçerli olacağını sözlerine ekledi

Şirketin milyarder kurucusu Lei ise Xiaomi'nin akıllı telefonlarda elde ettiği başarıyı tekrarlamak için otomobil üretimine 10 milyar dolar yatırım yapacaklarını söylüyor. Lei, firmanın 15 ila 20 yıl içinde dünyanın en iyi beş otomobil üreticisinden biri olmayı hedeflediğini aktarıyor.

Bloomberg News'in haberine göre şirket, sektör liderleriyle daha iyi rekabet edebilmek için elektrikli otomobil serisinde daha fazla model geliştiriyor ve 2025 gibi erken bir tarihte Tesla'nın Model Y'sine benzer bir spor arazi aracı satmayı planlıyor. Ayrıca yakın zamanda Pekin'de bir yer satın alarak kapasitesini genişletiyor.

EN HIZLI GELİR ARTIŞI

Öte yandan Xiaomi Corp., ilk elektrikli aracının satışları ve küresel akıllı telefon pazarındaki toparlanmanın da katkısıyla 2021'den bu yana en hızlı gelir artışını kaydetti. Şirketin geliri tahminleri aştı. Ancak Xiaomi elektrikli araçlara yaptığı yatırımdan dolayı zarar ediyor.

 

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