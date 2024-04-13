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Yargıtay'dan 'ayıplı' sıfır araç satışı için emsal karar

Sıfır araç alıp iki kez aynı arızayı yaşayan vatandaş ile bayi arasındaki anlaşmazlığa Yargıtay, emsal bir kararla son noktayı koydu. Yargıtay, sıfır kilometre aracın motor değişimini gerektirir şekilde ayıplı olması sebebiyle aracın değiştirilmesine karar verdi.

13 Nisan 2024 | 11:11
Son Güncellenme: 13 Nisan 2024 | 13:02
Yargıtay'dan 'ayıplı' sıfır araç satışı için emsal karar

İstanbul'da bir vatandaş, 2016 yılında 193 bin 494 euro bedelle sıfır otomobil satın aldı. Otomobil yaklaşık 10 ay sonra arızalandı. Araç sahibi, arıza nedeniyle yolda kalan aracı, çekici yardımıyla satın aldığı bayiye götürdü. Sabah'ın haberine göre bayi, yaptığı incelemede aracın motorunun değiştirilmesi gerektiğini belirtti. Araç sahibi bayi ile yaptığı anlaşma neticesinde bayiye, 13 bin 300 Euro farkla arızalı aracını sıfırıyla takas etti. Ancak bu araç da 2 yıl sonra aynı arızayı yaptı. Tekrar yetkili bayiye başvuran vatandaşa yine otomobilin motorunun değişmesi gerektiği söylendi.

Motor değişimini onaylamayan araç sahibi, aracın imalattan kaynaklı gizli ayıplı olduğunu ileri sürerek aracın ayıpsız misli ile değiştirilmesi talebiyle dava açtı. Mahkeme, sıfır kilometre aracın motor değişimini gerektirir şekilde ayıplı olması sebebiyle aracın değiştirilmesine karar verdi.

Yargıtay'dan emsal nitelikte karar

Davalı bayi, ilk derece mahkemesinin kararını istinafa taşıdı. İstinaf mahkemesi de tüketiciyi haklı buldu. Kararın temyizi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, emsal niteliğinde bir karara imza attı. Daire, malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketicinin satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini istemesini, seçimlik haklarından birini kullanabileceğine dikkat çekerek Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararını onadı.

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