Yeni AMG GLC, yüksek performans ve 800V mimariyle geliyor

Yeni AMG GLC, standart elektrikli GLC ile yapısal bağları olsa da, performans anlamında tamamen farklı bir düzeye konumlandırılmış durumda. Temelini, daha önce 1341 beygirlik GT XX prototipinde kendini ispatlayan AMG.EA güç aktarma altyapısından alıyor. Bu mimari, aracın kaputunun altında üç adet aksiyal akılı elektrik motoru barındırıyor.
Bir önde ve iki arkada olmak üzere konumlanan bu motor tertibatı, toplam gücü 900 beygirin üzerine taşıyarak, 489 beygirlik standart GLC modelinin çıkışını neredeyse ikiye katlıyor.
Bu devasa güç, otomobili, 980 beygir seviyesindeki yeni Porsche Cayenne Turbo gibi sınıfının en üst düzey rakipleriyle doğrudan rekabete sokuyor. AMG, bu yeni modeliyle markanın en güçlü üçüncü otomobili ve şu ana kadar ürettiği en güçlü AMG SUV unvanını da elde edecek. Bu yüksek performans, aracın 0-100 km/s hızlanmasını 3 saniyenin altına düşürmeyi ve maksimum hızını elektronik olarak 250 km/s'de sabitlemeyi mümkün kılıyor.
3 İleri Batarya Yönetimi ve 800V Sistemi
Bu denli yüksek bir gücün sürekli sağlanabilmesi için AMG, yeni nesil batarya teknolojisine odaklanmış. Standart prizmatik hücreler yerine silindirik hücrelere geçilmesi, hem enerji yoğunluğunu hem de termal yönetimi önemli ölçüde iyileştirmiş.
Aracın 800V elektrik mimarisi, her bir hücreyi saran özel soğutma devresi sayesinde sıcaklığı sürekli kontrol altında tutarak yüksek deşarj ihtiyacına kesintisiz yanıt verebiliyor. Ayrıca, model 400 kW'a kadar DC hızlı şarj kapasitesi sunarak, standart versiyona kıyasla 70 kW'lık ciddi bir artış sağlıyor.
5 Sürüş keyfi için sanal etkileşimler
AMG, tamamen elektrikli geçiş sürecinde sürüş deneyimini zenginleştirmek adına bazı yenilikler eklemiş. Araçta, Ioniq 5 N'de olduğu gibi simüle edilmiş vites geçişleri özelliği bulunacak. Buna ek olarak, aracın elektrikli gövdesinde dahi klasik AMG karakterini yaşatmak amacıyla V8 motor sesine yakın yapay bir ses üreticisi kullanılacak.