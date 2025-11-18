Yeni AMG GLC, yüksek performans ve 800V mimariyle geliyor

Bu devasa güç, otomobili, 980 beygir seviyesindeki yeni Porsche Cayenne Turbo gibi sınıfının en üst düzey rakipleriyle doğrudan rekabete sokuyor. AMG, bu yeni modeliyle markanın en güçlü üçüncü otomobili ve şu ana kadar ürettiği en güçlü AMG SUV unvanını da elde edecek. Bu yüksek performans, aracın 0-100 km/s hızlanmasını 3 saniyenin altına düşürmeyi ve maksimum hızını elektronik olarak 250 km/s'de sabitlemeyi mümkün kılıyor.