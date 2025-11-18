ARA
DOLAR
42,34
0,08%
DOLAR
EURO
49,12
0,12%
EURO
GRAM ALTIN
5503,84
0,13%
GRAM ALTIN
BIST 100
10704,22
0,06%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Sebze serasında gül yetiştiriliyor: Üretim Türkiye’nin dört bir yanına ulaşıyor

Antalya’nın yayla ilçesi Elmalı’da 100 dönümlük serasında gül üretimine yönelen Yahya Başkurt, yetiştirdiği gülleri Türkiye’nin dört bir yanına ulaştırıyor.


Sebze serasında gül yetiştiriliyor: Üretim Türkiye’nin dört bir yanına ulaşıyor

Antalya’da üretici Yahya Başkurt, sebze üretimiyle öne çıkan Elmalı’da kurduğu 100 dönümlük serada gül yetiştirerek dikkat çekiyor. Başkurt’un ürettiği güller, Türkiye’nin tüm illerine sevk ediliyor.

1 100 dönümlük alana sera kurdu

100 dönümlük alana sera kurdu

Kepez ilçesinin Altınova bölgesindeki serasında karanfil üretimi yapan Yahya Başkurt, yaz aylarında yüksek sıcaklık nedeniyle üretime ara vermek zorunda kalınca kentin yayla ilçesi olarak bilinen Elmalı'da 100 dönümlük alana sera kurdu.

2 Serasında gül fidanları yetiştiriyor

Serasında gül fidanları yetiştiriyor

Çiçek yetiştiriciliğini 12 aya yaymak isteyen Başkurt, seracılığın yoğun olarak domates, salatalık ve biber üzerine yapıldığı ilçede alternatif olarak serasına gül fidanları dikti.

3 Önce depoda işleniyor

Önce depoda işleniyor

Başkurt'un serasında yetiştirilen kırmızı, sarı ve pembe renkli güller kesimi yapıldıktan sonra depoda önce işleniyor ardından da buket halinde paketlenip Türkiye'nin tüm illerine gönderiliyor.

4 Çiftçilere örnek oldu

Çiftçilere örnek oldu

Hava sıcaklığına bağlı aralık ayına kadar gül kesimi yapan Başkurt, ilçedeki bazı çiftçilere de örnek olarak onların da çiçek yetiştiriciliğe yönelmesini sağladı.

5 "Yayla seracılığından önemli bir verim aldık"

"Yayla seracılığından önemli bir verim aldık"

Yahya Başkurt, AA muhabirine, yayla seracılığından önemli bir verim aldığını ifade etti.

 

6 "İç piyasadaki talebe zor yetişiyoruz"

"İç piyasadaki talebe zor yetişiyoruz"

Antalya'nın yaz sıcağında gül yetiştirmenin mümkün olmadığını belirten Başkurt, "Pazarımızı kaybetmemek amacıyla yayla ilçesinde üretime başladık. Buradaki serin hava dolayısıyla gülün kalitesi çok güzel oluyor. Çiçeklerdeki hastalık da burada az oluyor. Maliyet daha da düşüyor. Türkiye'de en sevilen çiçekler arasında gül yer alıyor. Bu nedenle iç piyasadaki talebe zor yetişiyoruz." dedi.

7 Her bir fideden 20 dal gül elde ediliyor

Her bir fideden 20 dal gül elde ediliyor

Başkurt, bir dönüme 5 bin fide diktiklerini, her bir fideden de bir sezonda 20 dal gül elde ettiklerini kaydetti.

8 "Yayla seracılığını gül ve karanfille tanıştırdık"

"Yayla seracılığını gül ve karanfille tanıştırdık"

Elmalı'daki seralarda genelde sebze yetiştirildiğini anlatan Başkurt, "Antalya'da yayla seracılığı son yıllarda öne çıkıyor ama bu hep sebze üzerineydi. Biz yayla seracılığını gül ve karanfille tanıştırdık. İlçedeki çiftçiler gülü serada görünce çok şaşırdı. Seraya gelerek inceleme yaptılar. Bizden esinlenerek gül yetiştiriciliği yapmaya başlayanlar oldu. Ayrıca burada bazen ayda 80'den fazla kişiyi çalıştırıyoruz. Önemli de bir istihdam sağladık." diye konuştu.

9 Fotoğraf çektiren de var

Fotoğraf çektiren de var

Yahya Başkurt, gül serasına özellikle gelin ve damatların, yeni bebeği olan çiftlerin gelerek fotoğraf çektirdiğini dile getirdi.

10 Karanfiller İngiltere ve Hollanda'ya ihraç ediliyor

Karanfiller İngiltere ve Hollanda'ya ihraç ediliyor

Ayrıca 10 dönümlük alanda da karanfil yetiştiriciliği yaptıklarını ifade eden Başkurt, karanfilleri de İngiltere ve Hollanda'ya ihraç ettiklerini sözlerine ekledi.
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL