Yeni Škoda Kodiaq Türkiye'de satışa çıktı: Fiyatı ve özellikleri

Markanın yeni “Modern Solid” tasarım dilinin unsurlarıyla tasarlanan Kodiaq, dört farklı donanım seviyesi ve üç farklı motor seçeneğiyle Škoda showroomlarında yerini aldı. İşte lansmanda paylaşılan bilgiler ve modelin görselleri:

1 YENİ KODİAQ HAKKINDA Škoda’nın tamamen yeni Kodiaq modeli, köşeli çamurluklar, TOP LED Matrix farlar, ön panjur ile bütünleşen yatay ışık şeritleri ile dikkat çekiyor. Açıklamada "Kodiaq’ın sürtünme katsayısı 0.282 cd’ye düşürüldü. Kodiaq’ın arka tasarımı da, aracın geniş iç hacmini gösterecek şekilde karakterize edildi" bilgisi paylaşılıyor.

2 BOYUTLAR Kodiaq’ın ölçüleri de artırıldı. Yeni nesil Kodiaq’ın uzunluğu 61 mm artarak 4.758 mm, aks aralığı 3 mm artarak 2.788 mm ve genişliği 2 mm artarak 1.864 mm oldu. Aracın yüksekliği ise 13 mm azaltılarak 1.668 mm olarak tasarlandı. Önceki nesle göre 75 litre artan bagaj hacmi ise 910 litreye çıktı. Koltuklar katlandığında ise, bagaj hacmi 2.105 litreye çıkıyor.

3 YENİ KABİN Yenilenen kabinde serbest duran bilgi-eğlence sistemi 13 inç büyüklükte tercih edilebiliyor. Bununla birlikte merkezi dokunmatik ekranın altında yeni Škoda Akıllı Düğme kontrolleri “Smart Dials” yer alıyor. Üçlü döner düğme tasarımına sahip akıllı düğmelerin her biri, çeşitli araç fonksiyonlarına erişim sağlıyor. Bu düğmelerden, sıcaklık, koltuk ısıtma/soğutma, fan hızı, havalandırma yönü, ses ayarları, sürüş modları veya harita yaklaştırma/uzaklaştırma gibi özellikler yönetilebiliyor. Head-Up Göstergelere sahip olacak Kodiaq, aynı zamanda 10 inç Dijital Gösterge Panelini standart olarak sunuyor. Yeni Simply Clever özellikleri olarak orta konsolda gizlenebilen saklama bölmesi ve kayar arka koltukların önündeki merkezi tünelde saklama gözü bulunuyor.İkinci nesil Kodiaq’ta da kapı kenarı koruma özelliğine yer verildi.

4 DONANIM SEÇENEKLERİ Škoda, Kodiaq modelini lansmandan itibaren ilk etapta Premium ve Prestige olmak üzere iki donanım seviyesiyle sunuyor. Bununla birlikte Sportline donanım seviyesi Ekim ayından itibaren ve RS donanım seviyesi ise 2025 yılında ürün gamına katılacak.

5 ÖZELLİKLER Full LED Matrix Aydınlatma Grubu, Şerit Değiştirme Asistanı (Side Assist), Şerit Takip Asistanı, Ön Bölge Frenleme Asistanı, 7 adet Hava Yastığı gibi güvenlik özellikleri gibi özellikler standart olarak sunulurken, 3 Bölgeli Klima Sistemi,10,25’’ Dijital Gösterge Paneli, Elektrikli Açılabilir Cam Tavan, Elektrikli Sürücü Koltuğu, Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma Sistemi, Isıtmalı Ön Koltuklar ve Elektrikli Bagaj Kapağı, Kablosuz Şarj Sistemi gibi özellikler standart donanımlar arasında bulunuyor. Škoda Kodiaq, donanım seviyesine bağlı olarak üst düzey bağlantı ve multimedya deneyimi ile 13 inç Multimedya Sistemi, Head-Up Display ve 14 Hoparlörlü Canton Ses Sistemi, Sanal Pedal, Isıtmalı Direksiyon Simidi gibi lüks donanım özelliklerini de sunuyor.

6 RENK SEÇENEKLERİ Kodiaq’ta, Ay Beyazı, Büyülü Siyah, Yarış Mavi, Bronz Altın, Graphite Gri, Gümüş, Kadife Kırmızı ve Çelik Gri tercih edilebiliyor. Kodiaq, ilk nesilde olduğu gibi isteğe bağlı olarak 7 koltuk kapasitesiyle tercih edilebiliyor.

7 MOTOR SEÇENEKLERİ Açıklamada "Türkiye lansmanından itibaren mild hibrit teknolojili 150 HP güce sahip 1.5 litre TSI benzinli motor ve 193 HP güç üreten 2.0 TDI dizel motor seçenekleriyle tercih edilebiliyor. Bununla birlikte 2025 yılından itibaren Kodiaq RS ile birlikte 265 HP’lik 2.0 TSI benzinli motora sahip motor seçeneği de sunulacak. 150 PS güç ve 250 Nm tork değerine sahip 1.5 litre TSI motorlu Kodiaq, önden çekişli olarak tercih ediliyor ve 0-100 km/s hızlanmasını 9.7 saniyede tamamlıyor. 193 HP ve 400 Nm tork üreten 2.0 litre TDI üniteli Kodiaq ise dört çeker sürüşe sahip olarak sunuluyor" deniliyor. Açıklamaya göre otomatik tork dağıtım özelliğine sahip model, 0-100 km/s hızlanmasını 7.8 saniyede tamamlıyor. 2.0 litre TDI motorlu Kodiaq, 6.3 lt/100 km tüketim ortalamasına sahip. Bununla birlikte tüm Kodiaq versiyonları 7 ileri DSG çift kavramalı otomatik şanzımanla eşleştiriliyor.

8 SATIŞ FİYATI Yeni Škoda Kodiaq lansmana özel olarak 2.499.900 TL’den başlayan fiyatlarla showroomlardaki yerini aldı.