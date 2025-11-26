Yıl sonu yaklaşırken otomobil kampanyaları hızlandı: Markalar ne kadar kredi desteği sunuyor?

Kasım ayına girilmesiyle birlikte otomobil markaları yıl sonu satışlarını artırmak için kampanya yarışına hız verdi. Bazı markalar faizsiz finansman seçenekleri açıklarken, bazıları ise yüksek tutarlı nakit destekleriyle dikkat çekiyor. Peki, markaların sunduğu seçenekler neler? İşte öne çıkan kampanyalar…
1 Škoda
Škoda'da da otomobil satın almak isteyenlere kampanya desteği sunan firmalardan oldu. Buna göre, Škoda Superb model için 6 ay vadeli yüzde 0 sıfır faizli 1 milyon TL'lik kredi veriyor.
Aynı kampanya, Škoda Kodiaq ve Škoda Karoq için de geçerli olduğu belirtildi.
2 Alfa Romeo Junior Ibrida
Alfa Romeo, Junior Ibrida modeli için takas desteği sunuyor. Şirket, MY25 Ibrida Speciale donanımı için 121 bin 529 TL tutarında takas desteği uygulanacağını açıkladı.
4 Audi
Audi, A6 e-tron ve Q6 e-tron modellerine yüzde 0 faizli 6 ay vadeli 2 milyon TL'ye kadar kredi imkanı sunuyor. Ayrıca, Audi Q4 e-tron ve Q4 Sportback e-tron modellerine ise yüzde 0 faizli 6 ay vadeli 1 milyon TL'ye kadar kredi veriliyor.
5 Ford
Ford, Puma ve Puma Gen-E modelleri için yüzde 0 faizli, 12 ay vadeli 400 bin TL'lik kredi sunuyor.
Ford Explorer ve Ford Focus modellerinde ise yüzde 0 faizli, 12 ay vadeli 300 bin TL'lik kredi imkanı bulunuyor.
6 SEAT Ibiza ve Arona
SEAT Ibiza ve Arona modellerinde 12 ay vadeli yüzde 0 faizli 200 bin TL'lik bireysel kredi veriliyor.
7 Opel Corsa
Opel Corsa Edition AT8 ve GS donanımlarında 12 ay vadeli, yüzde 0 faizli 300 bin TL'lik, Edition MT6 donanımında ise 12 ay vadeli, yüzde 0 faizli 150 bin TL'lik kredi imkanı bulunuyor.
Corsa Elektrik, rontera Elektrik, Mokka, Astra, Astra Elektrik'te de 12 ay vadeli, yüzde 0 faizli 300 bin TL'lik kredi imkanı var. Frontera modelinde 12 ay vadeli, yüzde 0 faizli 150 bin TL'lik kredi sunuluyor.
Grandland modelinde ise 12 ay vadeli, yüzde 0 faizli 400 bin TL'lik kredi imkanı var.
8 Suzuki
Suzuki S-Cross Hibrit modelinde bu aya özel 12 ay vadeli, yüzde 0 faizli 200 bin TL'lik kredi imkanı sunuluyor.
9 Mercede-Benz
Mercedes-Benz de bazı modellerinde kampanya yaptı. Buna göre kurumsal müşterilere, Mercedes GLC modelinde yüzde 0 faizli 18 aya kadar vadeli 1 milyon liralık kredi imkanı sunuluyor. Aynı şartların Mercedes C serisi için de geçerli olduğu açıklandı.
Ayrıca, Mercedes-Benz E 180 modelinde kurumsal müşterilere yüzde 0 faizli 12 ay vadeli 1 milyon liralık kredi veriliyor.
Elektrikli EQB modeli için ise yüzde 0 faizli, 6 aya kadar 1 milyon TL'lik kredi imkanı sunuluyor.
10 Toyota
Toyota Hilux modeli için yüzde 0 faizli, 12 ay vadeli 300 bin TL'lik kredi imkanı sunuyor.
Proace City modeli için ise 6 ay vadeli, yüzde 0 faizli 300 bin TL'lik kredi veriliyor. Proace Cıty Cargo modeli için ise 6 ay vadeli, yüzde 0 faizli 150 bin TL'lik kredi var.
11 Nissan
Nissan Qashqai Skypack 4WD, N-Design, Platinum ve Platinum Premium versiyonlarında ticari müşterilere özel 12 ay vadeli yüzde 0 sıfır faizli 600 bin TL'lik ticari kredi imkanı veriliyor. Nissan Qashqai Mild Hybrid modelinde ise 400 bin TL’ye varan nakit alım indirimi uygulanıyor.
Nissan Qashqai E-Power modeli için ise ticari müşterilere özel 12 ay vadeli yüzde 0 sıfır faizli 600 bin TL'lik ticari kredi ve 400 bin TL’ye varan nakit alım indirim uygulanıyor.
Nissan Juke (Tekna DCT) modelinde bireysel müşterilere 100 bin TL'lik nakit alım indirimi veya 12 ay vadeli yüzde 0 sıfır faizli 240 bin TL'lik kredi imkanı var. Ticari müşterilere özel ise 100 bin TL'lik nakit alım indirimi ve 6 ay vadeli yüzde 0 sıfır faizli 500 bin TL'lik ticari kredi sunuluyor.
Nissan Juke (N-Design, N-Sport, Platinum, Platinum Premium) modelinde ticari müşterilere özel 100 bin TL'lik nakit alım indirimi veya 6 ay vadeli yüzde 0 sıfır faizli 500 bin TL'lik ticari kredi imkanı var.
Nissan X-Trail Mild Hybrid (Platinum Premium) modelinde de ticari müşterilere özel 12 ay vadeli yüzde 0 sıfır faizli 1 milyon TL'lik ticari kredi veriliyor.
12 Ssangyong
Ssangyong'ın tüm ticari müşterilere özel 12 ay vadeli yüzde 0 faizle 500 bin TL'lik kredi kampanyası bulunuyor.
13 BMW
BMW 7 Serisi Sedan için tüzel müşterilere özel 6 ay vadeli yüzde 0 faizli 7 milyon kredi TL'lik imkanı veriyor. BMW X1 için tüzel müşterilere özel, 6 ay vadeli yüzde 0 faizli 2 milyon TL'lik kredi, BMW X2 için ise 6 ay vadeli yüzde 0 faizli 1 milyon 750 bin TL'lik kredi veriliyor.
Ayrıca, Yeni BMW X3 için 6 ay vadeli yüzde 0 faizli 3 milyon 500 bin TL'lik kredi, BMW Z4 modeline 6 ay vadeli yüzde 0 faizli 4 milyon TL'lik kredi, BMW i4 için 6 ay vadeli yüzde 0 faizli 3 milyon 500 bin TL'lik kredi, elektrikli BMW i5 modeline de 6 ay vadeli yüzde 0 faizli 5 milyon TL'lik kredi sunuluyor.
14 Peugeot
Peugeot E-208, Peugeout E-308 modelleri için 12 ay vadeli, yüzde 0 faizli 300 bin TL'lik kredi veya 40 bin TL'lik nakit indirimi imkanı sunuluyor.
Peugeot 2008 Allure için ise 12 ay vadeli, yüzde 0 faizli 150 bin TL'lik kredi veya 50 bin TL'ye varan nakit indirim imkanı var.
Peugeot E-2008 için 12 ay vadeli, yüzde 0 faizli 200 bin TL'lik kredi veya 40 bin TL’ye varan nakit indirimi var. Peugeot 408 için ise 12 ay vadeli, yüzde 0 faizli 120 bin TL'lik kredi veya 30 bin TL’ye varan nakit indirimi bulunuyor.
15 Renault
Renault Duster modeli için 6 ay vadeli yüzde 0 faizli 200 bin TL'lik kredi imkanı sunuyor. Renault 5 E-Tech için ise 100 bin TL indirime ek 6 ay vadeli yüzde 0 faizli 350 bin TL'lik kredi veriliyor.
Renault Megane E-Tech modeli için ise 140 bin TL'lik indirime ek olarak 6 ay vadeli yüzde 0 faizli 350 bin TL'lik kredi seçeneği sunuluyor.
Ayrıca, tüm Renault binek araç modellerinde 6 ay vadeli, yüzde 0,99 faizli 150 bin TL'lik kredi seçeneği var.
16 Fiat
Şirket, Fiat 600 ile Fiat Topolino modellerine 12 ay vade ve yüzde 0 faiz oranıyla 200 bin TL'lik kredi imkanı sunuyor.
17 Citroën
Şirket, Citroën Ami modelinde 12 ay vadeli yüzde 0 faizli 270 bin TL'lik kredi veya nakit indirim kampanyası sunuyor.
Yeni Citroën ë-C3 modelinde ise 12 ay vadeli yüzde 0 faizli 150 bin TL'lik kredi seçeneği var.
Citroën C4, Elektrikli ë-C4, ve Citroën C4 X modellerinde de 12 ay vadeli yüzde 0 faizli 150 bin TL'lik kredi veya nakit indirim kampanyası seçeneği bulunuyor.
Yeni Citroën C3 Aircross ve Yeni Citroën ë-C3 Aircross modellerinde ise 12 ay vadeli yüzde 0 faizli 300 bin TL'lik kredi imkanı var.
18 Chery
Ticari müşterilere özel TIGGO8 Prestige modelinde 6 ay vadeli yüzde 0,99 faizli 400 bin TL'lik kredi seçeneği sunuyor.
TIGGO7 Prestige 4x2 ve 4x4 versiyonu için de 6 ay vadeli yüzde 0,99 faizli 400 bin TL'lik kredi seçeneği bulunuyor. TIGGO8 PRO MAX Exceptional'da da 6 ay vadeli yüzde 0,99 faizli 400 bin TL'lik kredi imkanı var.
19 Dacia
Dacia, Sandero Stepway ve Jogger modellerinde 6 ay vadeli yüzde 0,99 faizli 150 bin TL'lik kredi seçeneği sunuyor.
20 Hyundai
Hyundai Bayon modelinde 78 bin TL’ye varan indirimin yanı sıra, 12 ay vadeli yüzde 0 faizli 150 bin TL'lik kredi seçeneği sunuluyor.
KONA Elektrik modeli için 65 bin TL'lik, IONIQ 6 modeli için ise 71 bin 500 TL'lik indirim bulunuyor.
21 Togg
Togg T10F V2 versiyonunda bireysel kullanıcılara özel yüzde 0 faizli 12 ay vadeli 800 bin TL'lik kredi seçeneği bulunuyor. Ayrıca, kurumsal kullanıcılar için yüzde 0 faizli 12 ay vadeli 800 bin TL'lik kredi seçeneği de var.
T10F 4More versiyonu için de yüzde 0 faizli 12 ay vadeli 800 bin TL'lik kredi seçeneği sunuluyor.
T10X V2 versiyonu için bireysel kullanıcılara özel yüzde 0 faizli 12 ay vadeli 800 bin TL'lik kredi seçeneği mevcut.
22 BYD
BYD, Dolphin modelinde 12 ay vadeli, yüzde 0 faizli 300 bin TL'lik kredi, kredi kullanılmadığında ise 109 bin TL'lik nakit indirimi seçeneği sunuyor.
23 Kia
Kia, Stonic model için 70 bin TL'lik takas desteği ya da 12 ay vadeli yüzde 0 faizli 200 bin TL'lik kredi seçeneği sunuyor. EV3 Elegance Standard Range modeli için ise 20 bin TL'lik takas desteği ve 60 bin TL'lik indirim imkanı var.
EV9 Prestige ve GT-Line modelleri için de tüzel müşterilere özel 12 ay vadeli yüzde 0 faizli 600 bin TL'lik kredi seçeneği sunuluyor.