Yıl sonu yaklaşırken otomobil kampanyaları hızlandı: Markalar ne kadar kredi desteği sunuyor?

Škoda'da da otomobil satın almak isteyenlere kampanya desteği sunan firmalardan oldu. Buna göre, Škoda Superb model için 6 ay vadeli yüzde 0 sıfır faizli 1 milyon TL'lik kredi veriyor.

Aynı kampanya, Škoda Kodiaq ve Škoda Karoq için de geçerli olduğu belirtildi.