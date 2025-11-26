Hükümlülerin ürettiği meyve ve sebzelere yoğun talep

Besicilikten sorumlu veteriner hekim Ali Çelik de çevre havzadan temin ederek yetiştirdikleri hayvanların özel kesimhanelerde kesildiğini söyledi.

Kesimden sonra karkasları 24 saat soğuk hava depolarında dinlendirip sevkiyat için hazır hale getirdiklerini anlatan Çelik, "Biz yem hijyeni ve sağlığı konusunda çok dikkat ediyoruz. Çok fazla yem karıştırmıyoruz. Sulu kaba yem dediğimiz silaj, küspe veya bu tarz şeyler yedirmiyoruz. Daha çok arpa, saman, yonca ve karma yemle besi yapıyoruz. O yüzden yerli etçi hayvanlar olduğu için de daha sağlıklı oluyor. Burada üretilen saman, arpa ve yoncaları yem materyali olarak kullanıyoruz." dedi.