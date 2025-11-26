Hükümlülerin ürettiği meyve ve sebzelere yoğun talep

Kırşehir Açık Ceza İnfaz Kurumu'na ait Kırşehir–Kayseri kara yolundaki sera ve tarım arazilerinde sebze, meyve ve bal üretiliyor. Kuruma bağlı 600 büyükbaş kapasiteli mandırada ise süt ürünleri ve kırmızı et üretimi gerçekleştiriliyor.
1 Vatandaşlar da satın alabiliyor
Kurumun girişinde ve kent merkezinde belirlenen satış noktalarında pazarlanan ürünler, bu sayede vatandaşlara da ulaştırılıyor.
2 "Hükümlülerin meslek edinmelerini amaçlıyoruz"
Kırşehir Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener, hükümlülerin Ahilik kültürüyle meslek edinmeleri ve topluma faydalı faaliyetlerde aktif iş gücü olmalarını amaçladıklarını söyledi.
3 "Sosyal hayata adapte olma süreçlerini de kısaltıyoruz"
Hükümlülerin sosyal hayata adapte olma süreçlerini bu tür çalışmalarla kısalttıklarını vurgulayan Ener, teknik gelişmeleri yakından takip edip, hükümlülerin vasıflı çalışanlar olmalarını sağladıklarını da ifade etti.
4 "Ürünlere ciddi talep var"
Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Temel Göğüş ise yaklaşık 400 dönüm arazide arpa, yonca, salatalık, domates, biber, kavun, karpuz, lahana, patates, soğan gibi sebze, meyve ve tahıl ürünleri yetiştirildiğini belirtti.
Yerleşkede 1000'e yakın elma, kiraz ve vişne ağacının bulunduğunu anlatan Göğüş, ürünlere ciddi talep olduğunu ifade etti.
5 Yıl içinde mandıranın doluluğu yüzde 90'a ulaştı
Göğüş, bal üretimi için gelecek yıldan itibaren kovan sayısını 100'e çıkarmayı hedeflediklerini ve kendi mağazalarında bal satmayı planladıklarına işaret ederek, besicilik iş kolunda ise 600 büyükbaş hayvan kapasitesi bulunan mandıranın yıl içinde yüzde 90 doluluğa ulaştığını kaydetti.
6 "Restoranımızda kullandığımız tüm etlerimiz kendi üretimimiz"
Hayvanları küçükken alıp kendi ürettikleri arpa, saman ve yoncalarla yaklaşık 10-11 ay beslediklerine değinen Göğüş, "Zaten hepsi et ırkı hayvanlar, daha sonra onları kesime gönderiyoruz. Çevre illerdeki ceza infaz kurumlarının et ihtiyaçları karşılanıyor. En önemlisi de kendi restoranımızda kullandığımız tüm etlerimiz kendi üretimimiz. Bizim veterinerimiz ve gıda mühendisimizin kontrolünde vatandaşımızın hizmetine sunuyoruz. Yine orada da çalışan hükümlülerimiz var. Bu iş kolunda meslek öğreniyorlar, mesleklerini de geliştiriyorlar." dedi.
7 "Hayvanlar özel kesimhanelerde kesiliyor"
Besicilikten sorumlu veteriner hekim Ali Çelik de çevre havzadan temin ederek yetiştirdikleri hayvanların özel kesimhanelerde kesildiğini söyledi.
Kesimden sonra karkasları 24 saat soğuk hava depolarında dinlendirip sevkiyat için hazır hale getirdiklerini anlatan Çelik, "Biz yem hijyeni ve sağlığı konusunda çok dikkat ediyoruz. Çok fazla yem karıştırmıyoruz. Sulu kaba yem dediğimiz silaj, küspe veya bu tarz şeyler yedirmiyoruz. Daha çok arpa, saman, yonca ve karma yemle besi yapıyoruz. O yüzden yerli etçi hayvanlar olduğu için de daha sağlıklı oluyor. Burada üretilen saman, arpa ve yoncaları yem materyali olarak kullanıyoruz." dedi.
8 Yılda ortalama 500 civarında hayvan kesimi yapılıyor
Çelik, yıllık ortalama 500 civarında hayvan kesimi yapıldığına dikkati çekerek, ortalama 175 ton karkas et üretimi ve sevkiyatı yapıldığını bildirdi.
Hayvansal üretimde çalıştıkları 13 hükümlünün burada meslek edinmelerini sağladıklarını belirten Çelik, cezaevinden çıktıktan sonra besicilik faaliyetini yürütenlerin çoğunlukta olduğunu vurguladı.