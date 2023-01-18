Matriks, finansal okur yazarlığa odaklandı

Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri, finansal veri ve haber servisleri, emir–risk yönetim yazılımları, veri analiz ve işlem platformları başta olmak üzere, finans sektörüne yönelik yazılımların üretimi, satışı, bakım ve destek hizmetleri alanında faaliyet gösteriyor. Şirketin yönetim kurulu üyesi Cem Tutar, 2023 yılında geçmiş deneyimleri ve teknik alt yapılarından aldıkları güçle Türkiye’de finansal okuryazarlığın gelişmesinde daha aktif rol alacaklarını söyledi. Amaçlarının dijital bir kütüphane oluşturmak olduğunu belirten Tutar, “Kendini algoritmik işlemler konusunda geliştirmek isteyen yatırımcılara kaynak oluşturmak üzere kurdukları algokutuphanesi.com’u da daha aktif hale getireceğiz” dedi.

FİNANSAL TEKNOLOJİ VE YAZILIM ŞİRKETİ

Matriks’in 2003 yılında veri dağıtım şirketi olarak kurulduğunu hatırlatan Cem Tutar, artık sadece veri dağıtım kuruluşu değil, bir finansal teknoloji ve yazılım şirketine dönüştüklerini ifade ederek, şunları söyledi:

“Matriks, sektör deneyimi, profesyonel yönetim anlayışı ve teknolojik inovasyonu birleştirmeyi başaran çalışanları tarafından 2003 yılında bir veri dağıtım firması olarak kuruldu. Hızlı dönüşümün ardından önce finansal çözümler sunan bir yazılım evine, ardından da uçtan uca çözümler sunan bir finansal teknoloji firmasına dönüştü. Bugün, 19 ortaklı yapısı ve 104’ü yazılım ve Ar-Ge ekibi olmak üzere 185 çalışanı ile sermaye piyasalarına yenilikçi ürünler sunan Matriks’in ana faaliyet alanını Türkiye ve dünya finans piyasalarında oluşan veri, haber ve yorumların kullanıcılarına analiz imkanıyla birlikte anlık olarak sunulması, piyasalara yönelik işlem platformları, emir ve risk yönetim sistemleri başta olmak üzere teknolojik çözümlerin geliştirilmesi ve bunlara ilişkin hizmetler oluşturuyor.”

HALKA ARZ KURULUŞ HAYALİMİZDİ

Matriks’in halka arzının kuruluş hayalleri olduklarını ifade eden Cem Tutar, şunları söyledi: “Matriks’i kurarken en büyük hayalimiz kendi verimizi yayınlamaktı. Nisan 2021’de halka açılarak, bu hayalimizi gerçekleştirdik. Eskiden Matriks bir veri dağıtım kuruluşuydu. Şimdi bir finansal teknoloji şirketi. Matriks’in işlem platformlarını borsa yatırımcıları çok yakından tanıyor. Bunun yanı sıra şu anda 25 aracı kurumda aktif olarak kullanılan bir emir yönetim sistemi ürünümüz var. Bu ürün borsada yaşanan büyük fiyat hareketlerini yatırımcıların en az zararla hatta zararsız bir şekilde atlatmasını sağlıyor. Çünkü bu tip durumlar için geliştirdiğimiz risk yönetim ürünleri, stop yapıları, anında müdahale eden otomatik sistemlerimiz var. Yapay zeka, sanal ve artırılmış gerçeklik, Ar-Ge faaliyetlerinin yanı sıra emir yönetim altyapılarına ciddi yatırımlar yaptık.”

SÜRDÜRÜLEBİLİR MALİ YAPI BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ

Şirket olarak sürdürülebilir mali yapıya çok önem verdiklerini ifade eden Cem Tutar, “Satışlarımız 9 aylık dönemde yüzde 41 artarak 172 milyon 768 bin 799 liraya ulaştı. Halka açıldığımız 2020 yılıyla kıyaslandığında, 10 milyon liranın altında olan 9 aylık net karımız, bu yıl 42 milyon lirayı aşmış durumda. Hemen hemen tüm sektörleri etkileyen küresel belirsizlik iklimine rağmen; sağlıklı iş modelimiz sayesinde sürdürülebilir büyüme stratejimizin karşılığını alıyoruz. Sektördeki oyun kurucu gücümüzün bilançomuza da yansımasından gurur duyuyoruz” dedi.