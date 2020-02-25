15 yıl sonra yeniden buluştular - Ekonomist

15 yıl sonra yeniden buluştular
OPET’in “Asfalt ağladı”, “Alırım anahtarını”, “Araba konuştu” gibi replikleriyle akıllara kazınan Cem Yılmaz’lı reklamlarının yenileri yolda.
ÖZLEM BAY YILMAZ
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OPET, yeni reklam kampanyası için 15 yıl önceki marka yüzü olan Cem Yılmaz ile iki yıllık anlaşma imzaladı.
Türkiye genelindeki bin 600’ü aşkın istasyonu, ürün ve hizmetleri, sürdürülebilir sosyal sorumluluk projeleri ile öne çıkan OPET, 2019 yılında akaryakıt dağıtım pazarında en yüksek büyümeyi gerçekleştirerek pazar payını yüzde 19’un üzerine çıkardı.
2020 yılında ise yüzde 4 büyüyerek yüzde 19,5’lik pazar payına ulaşmayı hedefliyor. Şirket, bu amaçla geçtiğimiz günlerde yeni reklam kampanyası çalışmalarına başladı ve sanatçı Cem Yılmaz ile 15 yıl sonra bir kez daha bir araya geldi. Cem Yılmaz’ın dehasını konuşturduğu, Gitt,
Mayk ve Peluş’uyla akıllara kazınan OPET reklamı, üzerinden yıllar geçse de unutulmadı. Reklamdaki “Asfalt ağladı”, “Alırım anahtarını”, “Araba konuştu” gibi replikler de hala kullanılıyor.
YENİ SLOGAN
OPET Genel Müdürü Cüneyt Ağca, 15 yıl önce Cem Yılmaz ile yaptıkları işbirliğinin markanın yükselişinde büyük etkisi olduğunu ve tüm Türkiye’nin konuştuğu bir reklam kampanyasına imza attıklarını dile getiriyor.
Ağca, geçmişte oluşturdukları güçlü bağı bu kez günümüzün beklenti ve ihtiyaçları doğrultusunda yeniden kurguladıklarını söylüyor.
Cem Yılmaz ile OPET’in birçok ortak noktası olduğunu ifade eden Ağca, “Cem Yılmaz da markamız gibi vizyoner ve yenilikçi bakış açısına sahip ve değişimin öncüsü olarak Türkiye’nin en sevilen isimlerinden biri” diyor.
Markanın yeni sloganı, “OPET yapar, her şey değişir” olarak belirlendi. OPET Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Zengin, bu sloganın markayı özetlediğini ifade ediyor.
Zengin, “OPET kurulduğu günden bu yana ülkemiz akaryakıt sektörünü dönüştürüyor. Çünkü OPET gerçekten insan odaklı ve sosyal bir marka. Tüketicilerimize tüm mesajlarımızı bu slogan üzerinden vereceğiz” diye konuşuyor.
İKİ YILLIK ANLAŞMA
OPET’in neleri değiştirdiğini anlatmak için yeni reklam kampanyalarına başladıklarını belirten Murat Zengin, şunları anlatıyor: “Cem Yılmaz ile 15 yıl sonra ikinci dönem çalışmaya başlamamızın nedeni bu dönüşüm hikayesini geçmişten geleceğe taşımak.
Geçtiğimiz 15 yılda değişmeyen tek şey olan müşteri memnuniyetindeki liderliğimizi nasıl sürdüreceğimizi, önümüzdeki iki yıllık dönemde, ülkemizin yetiştirdiği en kıymetli sanatçıların başında gelen sevgili Cem Yılmaz ile anlatacağız.”
MART AYINDA YAYINDA
Cem Yılmaz’lı OPET reklamları mart ayından itibaren yayına girecek. Dijital iletişimine de yakında başlanacak. Tüm hizmet ve ürünleri ile tüm mecralarda yaygın bir şekilde görülecek. Kampanyanın ajansı ise Happy People Project olacak.
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