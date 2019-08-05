20 bin çocuğun eğitimine katkı verdi
Lila Group, son 10 yılda farklı projelerle 20 binden fazla çocuğun eğitimine katkıda bulundu. Şirket, kitap temininden eğitim birimi kurmaya kadar pek çok proje üstlendi.
ÖZLEM BAY YILMAZ
obay@ekonomist.com.tr
Çevreci yönüyle de 50 bin ağaç diken şirket, 2023’e kadar 700 bin ağaç dikmeyi hedefliyor.
Türkiye’de hijyenik temizlik kâğıdı sektörü rekabetin yoğun yaşandığı bir sektör. Lila Group bu alanda faaliyet gösteren şirketlerden biri.
Yaklaşık 2,5 milyar TL’lik Türkiye temizlik kağıtları pazarında yüzde 12’lik pazar payı ile ilk üçte yer alıyor. Grup, 77 ülkeye de yıllık 100 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştiriyor. Geçen yılı yüzde 30 oranında büyümeyle kapatan şirket bu yıl ise yüzde 40 büyüme öngörüyor. Şirket, cirosunun yüzde 5’ini AR-GE’ye ayırıyor.
Türkiye’nin ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmayı ve cari açığı kapatmaya destek olmayı sürdürmek istediklerini söyleyen Lila Group CEO’su Alp Öğücü, sosyal sorumluluk konusunun da her zaman ‘olmazsa olmaz’ konularının başında geldiğini söylüyor.
Öğücü, “Sahiplendiğimiz konulardan biri olan eğitim kapsamında sektörümüzün kurumsal sosyal sorumluluk alanında ilk örneği olan işbirliğini Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) ile Kasım 2010’da imzaladığımız protokol ile başlattık ve yaklaşık 10 yıldır farklı projelerle de geliştirerek devam ediyoruz. Bugüne kadar 20 binden fazla çocuğun eğitimine katkıda bulunduk” diyor.
EĞİTİM BİRİMİ KURACAK
Eğitime katkı sunan projelere odaklanan grup geçen yıl ‘TEGV’e 25 Bin Kitap’ projesini hayata geçirdi. Migros ve TEGV işbirliğinde yürütülen kampanyada, Migros mağazalarında satılan özel tasarlanmışMaylo ürünlerinin geliriyle TEGV’ye hediye etmek üzere 25 bin kitap temin edildi.
Şirketin eğitime yönelik son KSS projesi ise bir eğitim birimi oldu. Dünyanın en büyük selüloz üreticisi ve Lila Group’un da en büyük tedarikçilerinden biri olan Fibria, TEGV ile Türkiye’de bir işbirliği yaparak bir KSS projesine dahil olmak istedi.
Kasım ayında Tekirdağ’da açılan TEGV Fibria Öğrenim Birimi, Fibria’nın ve Lila Group’un destekleriyle faaliyete geçti. Birimde 6-14 yaş aralığında yılda 2 bin çocuğa okul dışı zamanlarında eğitim veriliyor. Bir yıla yakın sürede 6 binin üzerinde çocuk eğitim aldı.
Şirket, TEGV Tekirdağ Fibria Öğrenim Birimi’nin ardından Çorlu’da tamamen Lila Group bağışıyla açılacak bir öğrenim birimi projesi için de çalışmalara başladı. Bu eğitim biriminin 2020’de açılması hedefleniyor.
AĞAÇ DİKİMİ
Lila Group, çevreci projeler de yürütüyor. Şirket, endüstriyel ağaç tarımı konusunda 2014 yılında Endüstriyel Ağaç Tarımı AŞ’ye (ENAT) sponsor olarak endüstriyel amaçlı bir projeye imza attık.
Alp Öğücü, “‘Sofia Ormanları Yok Etmez’ kampanyamızın başlamasından bu yana 50 bin ağaç diktik” diyor. Proje kapsamında her yıl fidan dikim sayısını artırarak sürdürmeyi planlayan şirket, 2023 yılında 600 futbol sahası büyüklüğünde (3,5 milyon metrekarelik) bir alanda 700 bin ağaç dikimi gerçekleştirmeyi hedefliyor.
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