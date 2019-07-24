20 milyon kişiye ulaştı
Paşabahçe, üretim ve tasarım gücü, dağıtım kanalı yapısı ve geniş ürün yelpazesiyle Türkiye’nin köklü markalarından biri.
ÖZLEM BAY YILMAZ
obay@ekonomist.com.tr
Dört ülkede üretim yapan ve 145 ülkede müşteriyle buluşan Paşabahçe, bugün sektöründe dünyada üçüncü, Avrupa’da ise ikinci sırada.
Müşterilerine 10 binin üzerinde farklı ürün seçeneği sunan şirket, geçtiğimiz günlerde etkili bir kampanya yürüttü. Paşabahçe’nin 10 yıldır tüm ürünlerinin hem Türkiye hem de dünyadaki tanıtım ve tutundurma aktivtelerini yürüten Bcom şirketinin yürüttüğü kampanya, ‘huzurlu ve mutlu’ anlara vurgu yaptı.
Ramazan ayı, Anneler Günü ve bayram gibi özel günlerin anımsatıldığı kampanya için 11 mini film ve 40 görsel hazırlandı.
Bcom CEO’su Ümit Çelebi, yaklaşık 70 gün boyunca markanın tüm hedef kitlesine, onların ilgi alanlarına göre farklılıklar taşıyan görsellerle ulaştıklarını belirtiyor.
Çelebi, dijital mecralar aracılığıyla 20 milyon kişiye dokunduklarını ifade ediyor. Bu arada geleneksel medyayı da kullandıklarını söylüyor.
Çelebi, “Baharın neşesini, birlikte paylaşılan sofraların hazını anlattığımız, dergi ilanları ve advertorial çalışmaları da yaptık. Bu çalışmalar ise bizi 500 bin kişiye ulaştırdı” diyor.
Bcom ekibi, bu özel dönemde en çok müşteriye ulaşacakları 100 perakende noktasında hayata geçirecekleri hediye kampanyasının da kurgusunu yaptı. Bu çalışmada dijitalin imkanlarından ve datalardan yararlanıldı.
Şirket, coğrafi konumlama yaparak sadece bu satış noktalarının müşterilerine özel olarak hitap eden bir iletişim kurguladı.
Ümit Çelebi, “Hem bu 100 noktadan alışveriş eden bütün müşterilerimizi bilgilendirdik hem de bu noktalardan alışveriş edemeyeceklerin vaktini boşa harcamadık. Data kullanabilmek, odaklanmak bizleri hedeflerimizin üzerinde gerçekleşen sonuçlara ulaştırdı” diye konuşuyor.
Paşabahçe Pazarlama ve Satış Başkan Yardımcısı Ertan Kurt ise uzun soluklu kampanyanın sonuçlarının beklentilerinin çok ötesine geçtiğini vurguluyor. Kurt, bu uygulamanın gelecekteki kampanyalar için de önemli bir yaklaşım kazandırdığını söylüyor.
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