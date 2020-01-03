Kadınlar için ‘en iyi işveren’ olacak
Türkiye’de 15 yaş ve üstü nüfus için kadının işgücüne katılım oranı yüzde 30 seviyelerinde. Bu oran okuryazar olmayan kadınlar için yüzde 15,9 iken lisans eğitimi olan kadınlarda yüzde 72 seviyelerine kadar çıkıyor.
ÖZLEM BAY YILMAZ
[email protected]
Son yıllarda pek çok şirketin kadının iş hayatında daha aktif olmasına yönelik çalışmaları var. Bu şirketlerden biri olan Vodafone Türkiye, konuyla ilgili yeni bir atağa kalkmış durumda.
Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Bülent Bayram, 2025 yılında kadınlar için dünyanın en iyi işveren şirketlerinden biri olma global hedefi doğrultusunda çalışmalar yürüttüklerini söylüyor.
Bayram, “Vodafone Türkiye’de 3 bin çalışanımız bulunuyor. Çalışanlarılarımızın yüzde 43’ü kadın. Yönetici kademesinde bu oran Türkiye’de yüzde 17 iken bizde yüzde 37. Dokuz üst düzey yöneticimizin de ikisi kadın” diyor.
Vodafone, Mart 2015’te global doğum izni politikasını duyurmuş ve faaliyet gösterdiği ülkelerde kadın çalışanlara en az 16 hafta tam ücretli doğum izni ve işe dönüş tarihinden sonraki altı ayda haftada 30 saat tam ücretle çalışma hakkı tanımıştı.
Şirket, ReConnect global işe alım programı kapsamında ailevi nedenlerle iş hayatından uzak kaldıktan sonra tekrar çalışmak isteyen kadınlara da destek oluyor.
Bu kapsamda, Vodafone Türkiye, 25 kadını yönetici düzeyinde istihdam etti. Bülent Bayram, 2020 yılında da bu kapsamda yönetici düzeyinde kadın çalışan istihdam etmeye devam edeceklerini söylüyor.
Vodafone Grubu, ayrıca, dört yıl önce tüm dünyada kadın çalışanlara yönelik sunduğu 16 haftalık doğum izni uygulamasını her iki eşi de kapsayacak şekilde genişletti. Yeni global politikayla, eşi doğum yapan veya evlat edinerek ebeveyn olan tüm çalışanlar, 16 hafta tam ücretli ebeveyn iznine sahip olacak.
Vodafone çalışanları, ayrıca, işe döndükleri tarihten sonraki ilk altı ayda haftada dört gün çalışıp tam ücretini alabilecek. Vodafone Grubu’nun yeni uygulaması, ilk kez Vodafone Türkiye tarafından 1 Ocak 2020’de başlatılacak.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?