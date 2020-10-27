Kahve Dünyası, pandemide depo yatırımıyla online operasyonlarını beş kat büyük bir alanda yapmaya başladı. Ev içi tüketimde yüzde 25-30’luk artış yakalayan şirket bugün, yaptığı iletişim çalışmaları ve pazarlama stratejisinin meyvelerini topluyor.

ÖZLEM BAY YILMAZ

obay@ekonomist.com.tr

Kahve Dünyası, Türkiye genelinde 36 ilde, 200’ü aşkın mağazasıyla ve farklı sektörde iş birlikleri ile 500’e yaklaşan noktada 2 bin 300 çalışanıyla hizmet veriyor. Yurtdışında ise Avrupa’dan Ortadoğu’ya uzanan geniş bir coğrafyada toplam 15 mağazaya sahip.

Kahve Dünyası sadece bir kahve zinciri değil, aynı zamanda yüzlerce paketli ürünüyle bir perakendeci. Bu çerçevede yatırımlarını sadece kendi mağazaları özelinde yapmıyor.

Aynı zamanda hali hazırda var olduğu alternatif satış noktalarındaki operasyonlarını iyileştireceği ve optimize edeceği aksiyonlar da alıyor. Ayrıca 2020 sonuna kadar yeni mağaza açmaya da devam edeceklerini belirten Kahve Dünyası Genel Müdürü Kaan Altınkılıç, “Hedefimiz yılı 30 yeni mağazayla tamamlamak.

Hali hazırda 400 adet akaryakıt istasyonundaki varlığımızı üç yeni otoban mağazamızla güçlendirmeyi ve 2020 sonu itibarıyla 50 milyon TL yatırım rakamına ulaşmayı hedefliyoruz” diyor.

YURTDIŞI OPERASYONLARI

Yurtdışındaki operasyonlarında da frene basmayan şirket, Romanya ve İngiltere’deki mağazalarını hizmete açtı. Diğer bir gelişme ise Londra’daki online mağaza için hazırlıkların tamamlanmış olması. Öncelikli hedeflerinin Londra’daki Kahve Dünyası severlerin mağazalarında tükettikleri ürünleri evlerine kadar ulaştırmak olduğunu dile getiren Kaan Altınkılıç, “Ardından İngiltere’nin başka şehirlerine de açılabiliriz.

Londra’da online mağazamız için bir depo yatırımı da yaptık. Online yatırımlarımızı sürdüreceğiz” diye ekliyor. Şirket ayrıca, ‘Algötür’ mağaza konsepti için de yatırımlarına devam ediyor. Hem yaya trafiğinin yoğun olduğu lokasyonlarda, hem de yol üzerinde otobanlarda yeni ‘Algötür’ noktaları açıyor.

DEPO YATIRIMI YAPTI

Koronavirüs öncesi de iyi bir e-ticaret hacmi yakalayan şirket, pandemi döneminde online mağazalarındaki etkinliğini artırdı. Sürecin ilk ayında bir depo yatırımı gerçekleştirerek, online mağaza operasyonlarına beş kat büyük bir alanda devam etmeye başladıklarını belirten Kaan Altınkılıç, şöyle devam ediyor: “Online satışın daha yoğun bir şekilde hayatlarımıza girmesiyle de ev içi tüketimin yüzde 25-30 civarında arttığını söyleyebiliriz.

Online satışlarımız ve online ziyaretçilerimizde de ciddi yükseliş yaşadık. Bunda yaptığımız yoğun iletişim çalışmaları, doğru pazarlama stratejimiz, indirim ve kampanyalarımız da etkili oldu.”

KAHVE SİPARİŞİ KATLANDI

Türkiye’de en çok Türk kahvesi tüketiliyor. Kahve Dünyası’nın 1 Ekim Kahve Günü’nde yaptığı araştırmanın sonuçları da bunu destekliyor. Araştırmaya göre, her 100 kişiden 95’i Türk kahvesini seviyor. Yöresel filtre kahveler ve aromalı filtre kahveler de ilgi görüyor.

Pandemde çekirdek kahve tüketiminin de ciddi bir şekilde artığını dile getiren Kaan Altınkılıç, “Online’da çekirdek kahve siparişlerinde yaklaşık yedi kat artış yaşadık. Online taraf artan bir ivmeyle yükseliyor. Mağazalarımız ise açıldığı ilk günlerde 16 Mart öncesi cirolarımızın yüzde 70’ini yapar hale geldi. Misafirlerimiz mağazalarımızı ziyaret etmekten ve online alışverişten vazgeçmedi” diye anlatıyor.