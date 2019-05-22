Sürdürülebilir turizm elçisi oldu
‘Sürdürülebilirlik’ felsefesini turizm sektörüne aktaran Six Senses Kaplankaya, su ve enerji tasarrufundan organik tarıma kadar pek çok proje yürütüyor. Bölge halkına iş imkanı da sunan Six Senses Kaplankaya, çevre köylerden 40 üniversite öğrencisine de burs veriyor.
ÖZLEM BAY YILMAZ
obay@ekonomist.com.tr
2001 yılında Burak Öymen, Erkan Erkek ve Kazak ortağı Serzhan Zhu-mashov ile birlikte Capital Partners’ı kurdu. Kazakistan, Rusya, Azerbaycan ve Türkiye’de gayrimenkul yatırımları yapan şirket, 2006 yılında Milas’ın Bozbük mev-kiindeki Kaplankaya arazisini satın aldı.
Buradaki 5 milyon metrekare arazi üzerinde ‘kıyı geliştirme projesi’ olarak yola çıkan Kaplankaya projesi, Türkiye’nin güneybatı Ege kıyısındaki yaşam projelerinden biri haline geldi.
Evler, oteller, marina, plajlar, hizmet alanları ve kendi evini inşa etmek isteyenlere satılan araziler olmak üzere tasarlanmış çok alanlı bir yatırım projesi olarak planlanan Kaplankaya’nın toplam yatırım bütçesinin 2 milyar doları geçmesi öngörülüyor.
Projenin tamamlanmasının ise 15 yılı bulması bekleniyor. Burak Öymen, tasarımından itibaren sürdürülebilir turizm ve işletmecilik konusunda özenli ve sistemli bir program uyguladıklarını belirtiyor. Öymen, su ve enerji tasarrufundan sıfır atık projelerine ve organik bahçe oluşturulmasına kadar pek çok çalışmaları olduğunu vurguluyor.
GENÇLERE BURS İMKANI
Daha önce projenin otel bölümünün işletmesini üstelen ABD’li Canyon Ranch ile yollarını ayırıp Six Senses Grubu ile işbirliğine gittiklerini söyleyen Burak Öymen, projenin bulundukları bölgede birsosyo-e-konomik kalkınma programı uyguladıklarına değiniyor.
Burak Öymen, şunları anlatıyor: “Bölgenin kalkınmasına odaklandık. Okul, sağlık ocağı, cami gibi ihtiyaçları karşıladık. Köyden çıkan üniversite öğrencilerine burs veriyoruz. Geldiğimizde bir olan bu sayı bugün 40’a yükseldi. Bugüne kadar bölgede bu tür tüm yatırımlar için 2 milyon TL kaynak kullandık. Şu anda 3 bin kişiye istihdam sağlıyoruz.
Bölgedeki gençlere iş imkanı sunuyoruz. Proje tamamen bittiğinde 4 bin kişiye istihdam sağlıyor olacağız.”
Proje, sürdürülebilir satın alma, küçük ve yerel üreticilere destek vererek bulunduğu bölgedeki köylünün refah düzeyini artırma konularında da sorumluluk alıyor.
Otelin ihtiyacı olan meyve ve sebze alımlarını çevre köylerden karşılandıklarına da değinen Burak Öymen, “Ayrıca kurduğumuz ‘earthlab’in mahsüllerini de kullanıyoruz. Geçen yıl organik bahçemizden 3 tona yakın mahsül aldık” diyor.
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK MÜDÜRÜ
Şirketin sürdürülebilirlik yaklaşımı departmanlara da yansımış durumda. Öyle ki otelin bir sürdürülebilirlik müdürü var. Six Senses Kaplankaya, Türkiye’de bu pozisyonu bünyesinde barından ilk otel olma özelliğine sahip.
içme suyu ve maden sularını fi Itre ley i p şişeleyerek, içme suyunun paketlenmesi ve taşınması ile bağlantılı karbon ayak izini azaltmak için gerekli altyapı çalışmaları sürdürülüyor. Atık suları bertaraf eden modern atık sistemleriyle doğal deniz yaşamının korunmasına da yardımcı olunuyor.
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