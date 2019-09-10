Sürdürülebilir ve akıllı çözümlere odaklandı
Zorlu Holding, sürdürülebilirlik odaklı ‘Akıllı Hayat 2030’ vizyonu çerçevesinde grup şirketlerinden Zorlu Tekstil’de döngüsel ekonomi tabanlı akıllı dönüşüm başlattı. Grup, 2030’da dünyada 3 trilyon dolara ulaşacağı öngörülen akıllı tekstil pazarına odaklandı.
ÖZLEM BAY YILMAZ
obay@ekonomist.com.tr
Tüm faaliyetlerini Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile uyumlu olarak ‘Akıllı Hayat 2030’ vizyonu ile şekillendiren Zorlu Holding, bu kapsamda sürdürülebilirliği adım adım tüm grup şirketlerinin uzun vadeli yönetim stratejisi, iş politikası ve süreçlerine dahil etmeye çalışıyor.
İnovatif ve teknolojik yeniliklerden beslenen daha iyi bir gelecek için döngüsel ekonomiyle şekillenen sürdürülebilir ve akıllı çözümlere odaklanan grup, bunun bir yansıması olarak fabrikalarından hammadde ve proses yönetimine, ürünlerden hizmetlere kadar her şeyi akıllandırıyor.
Geleneksel olarak kabul gören bir sektör olmasına rağmen tekstilin gelecekte de katma değer yaratacak en kritik sektörlerden biri olacağını öngören grup, Silikon Vadisi’ni ve tekstilin kalbi merkezleri sıkı takip ediyor.
Zorlu Holding CEO’su Ömer Yüngül, buralardan aldıkları ilham ve yaptıkları araştırmalar neticesinde akıllı tekstile uzun süredir yaptıkları yatırımları arttırarak sürdürmeyi hedeflediklerini belirtiyor. Yüngül, son beş yıldır yapmış oldukları araştırmaların, geleceğin akıllı tekstil ürünlerinde olduğunu gösterdiğini vurguluyor.
YÜKSEK POTANSİYEL
Dünyada bugün 160 milyar dolara ulaşan akıllı tekstil pazarının 2025 yılında 475 milyar dolara, 2030’da ise 3 trilyon dolara ulaşması öngörülüyor.
Bu alanın hızlı büyüdüğüne dikkat çeken Ömer Yüngül, şunları anlatıyor: “2008-2009 global ekonomik krizinden önce 60 milyar dolar civarında olan küresel akıllı tekstil pazarı 2015’te 90 milyar dolar civarındaydı.
Hızla büyüdü. Çin, ABD ve Almanya’nın sürükleyici gücü oluşturduğu bu pazarda ülke olarak geçen yıl 1,7 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. Fakat pazarın potansiyelini ve kaydettiği gelişimi düşündüğümüzde bu konuda daha gidebileceğimiz çok yol var.”
DÜNYA DEVLERİ İLE İŞBİRLİĞİ
Zorlu Holding’in amiral gemilerinden Zorlu Tekstil Grubu tüm faaliyetlerini ‘Akıllı Hayat 2030’ vizyonu çerçevesinde şekillendiriyor.
Zorlu Holding Tekstil Grubu Başkanı Necat Altın, iş yapış biçimi haline getirdikleri sürdürülebilirliği, tesis ve fabrikalardan iş süreçlerine, ürün ve çözümlere kadar her alanda 360 derecelik bir anlayışla tüm grup şirketlerine yaygınlaştırdıklarını ifade ediyor.
Altın, bu dönüşümün bir yansıması olarak dünya devlerinin tercih ettiği inovatif iş ortağı olduklarını dile getiriyor. Şirket, akıllı tekstil cirosunun 2019 yılında 140 milyon dolar olmasını hedefliyor. Necat Altın, Zorlu Tekstil olarak başlattıkları akıllı dönüşüm ile 2025’e kadar cirolarını iki kattan fazla artırmayı hedeflediklerini dile getiriyor.
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