Pandemi sürecenin esas kahramanları olan sağlık çalışanları için harekete geçen Sabancı Topluluğu, sağlık çalışanlarının çocukları ve kardeşleri için ‘YarınBizim’ projesini başlattı. Proje, eğitim ve kariyer gelişimi konusunda gençlerin yol arkadaşı olmayı hedefliyor.

13 Haziran 2021 tarihli sayıdan

Dünya, son yüzyılın belki de en önemli mücadelelerinden birini veriyor. COVID-19 ile savaşımız hala bitmiş de sayılmaz. Öte yandan pandemi dönemi hem bireylere hem de büyük küçük tüm iş dünyasına birçok ders de verdi.

Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak ve sürdürülebilir bir gelecek için yatırım yapmayan şirketlerin bu yeni düzende rekabet şansı bulunmayacak.

İşte bu mücadeleye topyekün bir şekilde girenlerden biri de Sabancı Holding. Pandemi sürecinde teknoloji ve inovasyon gücünü adeta seferber eden grup, 32 milyon TL’yi aşan hibe ve bağış programlarıyla bu zorlu sürecin atlatılmasında en önemli aktörlerden biri oldu.

Şimdi ise topluluk, yine paylaşma ve birlikte başarma vizyonuyla yola çıktı ve ‘YarınBizim’ olarak adlandırdığı proje ile bu zorlu dönemin gerçek kahramanları olan sağlık çalışanlarının aileleri için harekete geçti.

BİN 100 GENCE ULAŞACAK

Projenin detaylarını ise Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper aktardı. Sağlık çalışanlarının üniversite sınavına hazırlanan çocukları ve kardeşlerine mentorluk ve kariyer gelişim desteğinin verildiği projeye Sabancı gönüllüleri ve topluluk dışından toplam 626 mentor destek veriyor.

Çevrimiçi eğitim ve webinar’larla gençlerin bu stresli süreçte en sağlıklı şekilde ilerlemeleri, gelecek kariyerlerine destek olacak bilgi ve yetkinliklerle donatılmaları da amaçlanıyor. Bu süreçte, Sabancı Topluluğu şirketlerinin eğitim videolarının yanı sıra Sabancı Üniversitesi Kariyer Geliştirme ve Staj ofisi tarafından kariyer destek programları da uygulanıyor.

Sabancı Üniversitesi öğretim üyeleri ve mezunları tarafından bölüm ve meslek tanıtımları yapılıyor. Projeye Diyarbakır’dan Aydın’a; Trabzon’dan Gaziantep’e kadar toplam 74 şehirden 700’e yakın gencin katıldığını belirten Alper, eylül ayında başlayacak yeni dönemle birlikte dokundukları genç sayısının da bin 100’ü aşacağını vurguluyor.

DOKTOR OLMAK İSTİYORLAR

Pandemi sürecinde topluluk vaatlerini yeniden güncellediklerini ve ‘Sürdürülebilir bir yaşam için öncü girişimlerle Türkiye ile dünyayı birleştiririz” olarak tanımladıklarını belirten Alper, sözlerini şöyle sürdürüyor: “Pandeminin başından bu yana şunu söyledik.

Cephede savaşanlara destek olacağız. Cephede kimler savaşıyor; sağlık çalışanları. Sağlık çalışanlarımız hastanelerde bu kadar fazla vakit geçirirken, onların 11-12’inci sınıftaki çocukları ve kardeşleri çok stresli bir süreçten geçiyorlar.

Böyle bir dönemde onlara destek olmak için YarınBizim projemizi başlattık. Projeye katılan gençlerin yüzde 25’i doktor olmak istiyor. 10 yıl sonra onlara tedaviye gideceğiz.”

X-CHALLENGERS PROJESİ

Topluluğun kendi içinde ‘X-Challengers’ isimli yeni bir projeyi başlattığından da bahseden Cenk Alper, projeye ilişkin şu ayrıntıları paylaşıyor: “Bu projeyle her grup başkanlığımızdan maksimum 27 yaşındaki 6-7 arkadaşımızı seçtik. Türkiye’nin ya da dünyanın en iyi okullarından mezunlar.

Onları 1,5 aylık bir süreyle işlerinden tamamen aldık. Bir danışman yönetiminde, biz holding yöneticileri olarak şirketimizin beş yıllık planını hazırlarken, onlar da bize paralel şekilde beş yıllık birer plan hazırlıyorlar. Bir anlamda bizim planımıza meydan okuyorlar.

Temmuz ayı başında bu gençlerle yöneticilerimizi bir araya getireceğiz. Projelerini dinleyeceğiz ve bu projeleri alıp kendi planlarımıza dahil edeceğiz. Projede yer alan toplam 29 katılımcımızın 17’sinin kadın olması mutluluk verici. Yani burada kadın oranımız neredeyse yüzde 60.”