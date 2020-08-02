Epson’un geliştirdiği renkli etiket yazıcı serisi, perakende markalarından kargo şirketlerine her alanda esnek reklam mecrası yaratma imkanı sunuyor.

ÖZLEM BAY YILMAZ

obay@ekonomist.com.tr

Kurumlar bu yazıcılarla kendi kendine poster, duyuru yazıları hazırlayabiliyor. Ürünlerin veya kutuların üzerine de promosyonlar, kuponlar ve reklam uygulamaları yapabiliyor.

Epson Türkiye Kurumsal Çözümler Kanal Yöneticisi Ahmet Gürle, salgından sonra alternatif reklam mecralarının keşfedileceğini söylüyor.

Örneğin Epson yurtdışında uluslararası bir lojistik şirketiyle yeni bir projeye imza attı. Projeyle, gönderi

yapan şirketler, kutuların üzerine kendi logo veya reklamlarını bastı.

Şirketlerin geçmişte bu uygulamanın yeni bir reklam platformu olabileceğini düşünmediğini belirten Gürle, “Salgın sonrasında hem bireysel hem de kurumsal tarafta talebin arttığını görüyoruz. Gelecekte bu tür uygulamaları daha fazla göreceğiz” diyor.

Türkiye’de de örnek çalışmalar yapıldığını anlatan Ahmet Gürle’nin verdiği bilgiye göre, bazı tekstil şirketleri kasa yanında bulunan parfüm ve hediyelik eşyalara logo veya ürün fotoğrafı basıyor.

Ayrıca günlere ait kampanyalar basılarak anlatılabiliyor. Bir sonraki alışverişte kullanılmak üzere barkodlu indirim bilgileri de ürünlere eklenebiliyor.