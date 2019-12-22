Dijital Dönüşüm Merkezi’nde eğitim başlıyor
KOBİ’lerin dijitalleşme yolculuğuna rehberlik etmek amacıyla kurulan Dijital Dönüşüm Merkezi’ne başvurular tamamlandı.
Projeye başvuru sürecinde gelen yoğun talep sonrası dijitalleşme süreçleri ile tanıştırılacak KOBİ sayısı artırıldı.
Projeye katılacak KOBİ’lerin belirlenmesi ile çalışmaları başlatılan Dijital Dönüşüm Merkezi kapsamında ilk etapta 150 KOBİ dijitalleşme süreçleriyle tanıştırılacak.
Merkeze başvuran firmalar, dijitalleşme ihtiyaçlarını değerlendirme, teknoloji esaslı KOBİ’lerle eşleştirilme, mentörlük ve finansmana erişim gibi konularda önemli desteklerden de ücretsiz yararlanacak.
DDM’de, üretim, iç yönetim ve pazarlama-satış süreçlerine odaklanan 3 ana başlıkta hizmet veriliyor.
Merkezde; bu 3 kategoride ihtiyaçları analiz edilecek olan KOBİ’lere özel yol haritaları hazırlanıyor.
Metal, gıda, elektrik-elektronik, finans, turizm, kimya, otomotiv, enerji, tekstil sektörlerinden KOBİ’lerin başvurduğu DDM, seçim kriterlerinde engelli çalışan ve kadın çalışan oranına veya kadın yöneticileri olan KOBİ’leri önde tutuyor.
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