Dimes’e Avrupa’dan ödül
Dimes, Avrupa’nın en prestijli uluslararası ödül programlarından Digiday Marketing and Advertising Awards Europe kapsamında ödül alan tek Türk markası oldu.
Dimes, Yemek.com işbirliğinde gerçekleştirdiği ‘Sesli Komut’ projesi ile ‘En İnovatif İçerik Kullanımı’ kategorisinin kazananı oldu.
Dimes “Sesli Komut” projesi, bu yıl ulusal ve uluslararası platformlarda 9 kez ödüle uzandı.
DİMES Dijital İletişim Müdürü Ezgi Özyıldırım, “Projenin en önemli özelliklerinden biri, var olan kıymetli bir içeriğin, kullanıcılar tarafından tüketilmesini kolaylaştırması. Aslında basit bir noktadan hareket ettik.
Eller yağa, una, yumurtaya bulaşmışken, klavyeye veya ekrana dokunmadan nasıl tarif yardımı ile kahvaltı hazırlanır, sorusuna cevap aradık.
Bu basit iç görüye ve günümüzde hayat tarzını belirleyen mobil teknolojiler içinde en popüler olanlar arasında yer alan sesli asistan teknolojisine başka baktık” diyor.
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