SAS ve TBV’den ortak proje

Şubat 26, 2019 0 Yorum 82 Okunma
SAS ve TBV’den ortak proje

SAS ile Türkiye Bilişim Vakfı (TBV), Dijital Teknoloji Geliştiriciler Projesi kapsamında işbirliğine gitti.

TBV Başkanı Faruk Eczacıbaşı, SAS ile 2023’e dek veri bilimi, yazılım geliştirme, bulut bilişim ve genç yetenekler başlıkları altında projeler yapacaklarını kaydetti.

SAS Türkiye ve Orta Asya Bölgeleri’nden Sorumlu Genel Müdürü Tayfun Topkoç, “Türkiye’nin dijitalleşme sürecini hızlandıracağız” dedi.



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