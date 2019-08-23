TurkishBank’tan önemli hamle

Ağustos 23, 2019 0 Yorum 61 Okunma
TurkishBank’tan önemli hamle

Türkiye, KKTC ve İngiltere’de faaliyet gösteren TurkishBank Grubu, yeni nesil bankacılık teknolojilerine yatırım yapmaya devam ediyor.

İngiltere’de Türk sermayeli tek banka olan TurkishBank UK, Açık Bankacılık Platformu’na geçmek için işbirliği anlaşması imzaladı.

Banka, müşterilerine kendi tekil ekranından diğer hesaplara erişim imkanı ve kripto güvenlik özellikleri sunacak.



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