Perakende Günleri Peter Hinssen’i ağrılayacak

Türkiye'nin ve uluslararası perakende sektörünün en prestijli buluşmalarından biri olan Perakende Günleri, bu yıl 24’üncü kez kapılarını açmaya hazırlanıyor.

28-29 Mayıs 2025 tarihlerinde İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenecek etkinlik, yalnızca Türkiye’de değil, dünya genelinde de sektör profesyonellerinin merakla takip ettiği bir vizyon platformu olarak dikkat çekiyor.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da perakendenin rotasını çizecek konuşmalar, sektörü geliştirecek iş birlikleri, güçlü networking fırsatları ve sektöre yön verecek yenilikler Perakende Günleri 25 sahnesinde buluşacak. “Perakendenin Geleceğini Şekillendirmek – Müşteriyi ve Teknolojiyi Kucaklamak” temasıyla gerçekleşecek etkinlikte, perakendenin dijital dönüşümü, müşteri odaklı stratejileri ve teknolojinin sektördeki etkisi çok yönlü bir şekilde ele alınacak.

Etkinliğin en çok konuşulacak isimlerinden biri ise Peter Hinssen olacak. Günümüzün en önemli teknoloji düşünürlerinden biri olan Hinssen, yapay zekâ konusundaki gerçekçi yaklaşımı, çarpıcı analizleri ve sıra dışı vizyonuyla dünya çapında tanınıyor. Google, Apple, Microsoft ve Amazon gibi dev şirketlere danışmanlık yapan; London Business School ve MIT Sloan School of Management gibi prestijli okullarda dersler veren Hinssen, bu yıl Perakende Günleri 2025’te yapay zekâya dair ezber bozan bir sunum gerçekleştirecek.

Perakende Günleri 2025’te Hinssen dışında da çok sayıda önemli konuşmacı da sahne alacak. Dünyaca ünlü beyaz şapkalı hacker Freaky Clown, güvenlik açıklarını masaya yatırırken; WPP ABD’nin Chief Creative Officer’ı Walter Geer, müşteri deneyiminde fark yaratan projeleri anlatacak. Global Blue CEO’su Jacques Stern ise global alışveriş trendlerini ve Türkiye’nin bu alandaki potansiyelini değerlendirecek.

Organizasyona her yıl olduğu gibi binlerce sektör lideri, üst düzey yönetici ve girişimci katılırken; 125 fuar katılımcısı ve 90 sponsor marka, sektöre dair yeni ürün ve hizmetlerini tanıtacak.