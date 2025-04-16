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Perakende Günleri Peter Hinssen’i ağrılayacak

Perakende Günleri 2025, dünyanın en saygın teknoloji vizyonerlerinden Peter Hinssen’i ağırlıyor. Sektörün geleceğini şekillendirecek bu önemli buluşmada, yapay zekânın “abartıları” değil, “gerçekleri” konuşulacak.

16 Nisan 2025 | 15:18
Perakende Günleri Peter Hinssen’i ağrılayacak

Türkiye'nin ve uluslararası perakende sektörünün en prestijli buluşmalarından biri olan Perakende Günleri, bu yıl 24’üncü kez kapılarını açmaya hazırlanıyor. 

28-29 Mayıs 2025 tarihlerinde İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenecek etkinlik, yalnızca Türkiye’de değil, dünya genelinde de sektör profesyonellerinin merakla takip ettiği bir vizyon platformu olarak dikkat çekiyor.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da perakendenin rotasını çizecek konuşmalar, sektörü geliştirecek iş birlikleri, güçlü networking fırsatları ve sektöre yön verecek yenilikler Perakende Günleri 25 sahnesinde buluşacak. “Perakendenin Geleceğini Şekillendirmek – Müşteriyi ve Teknolojiyi Kucaklamak” temasıyla gerçekleşecek etkinlikte, perakendenin dijital dönüşümü, müşteri odaklı stratejileri ve teknolojinin sektördeki etkisi çok yönlü bir şekilde ele alınacak.

Etkinliğin en çok konuşulacak isimlerinden biri ise Peter Hinssen olacak. Günümüzün en önemli teknoloji düşünürlerinden biri olan Hinssen, yapay zekâ konusundaki gerçekçi yaklaşımı, çarpıcı analizleri ve sıra dışı vizyonuyla dünya çapında tanınıyor. Google, Apple, Microsoft ve Amazon gibi dev şirketlere danışmanlık yapan; London Business School ve MIT Sloan School of Management gibi prestijli okullarda dersler veren Hinssen, bu yıl Perakende Günleri 2025’te yapay zekâya dair ezber bozan bir sunum gerçekleştirecek.

Perakende Günleri 2025’te Hinssen dışında da çok sayıda önemli konuşmacı da sahne alacak. Dünyaca ünlü beyaz şapkalı hacker Freaky Clown, güvenlik açıklarını masaya yatırırken; WPP ABD’nin Chief Creative Officer’ı Walter Geer, müşteri deneyiminde fark yaratan projeleri anlatacak. Global Blue CEO’su Jacques Stern ise global alışveriş trendlerini ve Türkiye’nin bu alandaki potansiyelini değerlendirecek.

Organizasyona her yıl olduğu gibi binlerce sektör lideri, üst düzey yönetici ve girişimci katılırken; 125 fuar katılımcısı ve 90 sponsor marka, sektöre dair yeni ürün ve hizmetlerini tanıtacak. 

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16 Nisan Borsada gün sonu rakamları: Yarın gündem yoğun
Borsada yarın temettü dağıtacak 2 hisse var
Enka İnşaat temettü ödeme tarihi ve miktarı (2025)
Borsada dün temettü dağıtma kararı açıklayan 9 şirket
Migros temettü kararını duyurdu
Avrupakent GYO (AVPGY) kesinleşen temettü kararını açıkladı
SPK bülteni: 3 kişiye işlem yasağı geldi
Bilançosuyla öne çıkan 25 şirket
Bugün 6 hissenin fiyatında düzeltme var
Bugün 3 hissede bedelsiz sermaye artırımı var
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 6 şirket
Borsada dün temettü kararı açıklayan 3 şirket
Bugün 3 şirket temettü dağıtacak
Bir şirkette daha temettü kararı kesinleşti: 4,47 TL
Anadolu Efes (AEFES) temettü tarihi kesinleşti: Ne zaman, ne kadar temettü dağıtacak?
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