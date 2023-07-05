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Motorine zam, LPG'ye indirim geliyor

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 87 kuruş zam, LPG'ye ise 65 kuruş indirim gelecek.

05 Temmuz 2023 | 09:41
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Motorine zam, LPG'ye indirim geliyor

Döviz kurlarındaki artışın etkisiyle akaryakıta bir zam daha geliyor.

Sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 87 kuruş zam gelecek.

Benzinde ise bu gece fiyat değişimi olmayacak.

Bu geceki zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 24,78 TL’ye, Ankara’da 25,23 TL’ye, İzmir’de 25,35 TL’ye yükselecek.

Benzinin litre fiyatı ise yaklaşık olarak İstanbul’da 26,19 TL, Ankara’da 26,64 TL, İzmir’de 26,67 TL seviyesinde bulunuyor.

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

Öte yandan, bu geceden itibaren geçerli olmak üzere oto gazın (LPG) litre fiyatına ise 65 kuruş indirim gelecek.

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