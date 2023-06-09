ARA
Bist 100
5572,09
0,33%
Bist 100
Dolar/TL
23,4472
1,4016%
Dolar/TL
Euro/TL
25,2338
1,2101%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0761
-0,2193%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1479,8
1,26%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Benzin ve motorine yeni zam

Benzinin litre fiyatına 2.70 lira, motorinin litre fiyatına ise 1.37 lira zam geldi.

09 Haziran 2023 | 09:43
0
Benzin ve motorine yeni zam

Kurda yaşanan yükselişin ardından benzin ve motorin fiyatlarına zam geldi. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatı 2.70 lira, motorinin litre fiyatı ise 1.37 lira zamlandı.

Habertürk'te yer alan habere göre zammın ardından İstanbul Avrupa yakasında benzinin litre fiyatı ortalama 23.92 liraya, Ankara'da 24.34 liraya, İzmir'de 24.37 liraya, Bursa'da 24.34 liraya, Adana'da 24.69 liraya, Diyarbakır'da 25.02 liraya çıktı.

İstanbul Avrupa yakasında motorinin litre fiyatı ise 22.05 liraya, Ankara'da 22.51 liraya, İzmir'de 22.63 liraya, Bursa'da 22.54 liraya, Adana'da 22.85 liraya, Diyarbakır'da 23.20 liraya çıktı.

Son zamlarla beraber 2023 genelinde şu ana kadar benzin fiyatı yüzde 23, motorin fiyatı ise yüzde 1 yükselmiş oldu. 

0
  • ALTIN GRAM - TL 1479,8 1,26%
  • ALTIN ONS 1962,98 -0,15%
  • BIST 100 5572,09 0,33%
  • DOLAR/TURK LIRASI 23,4472 1,4016%
  • EURO/TURK LIRASI 25,2338 1,2101%
  • EURO/USD 1,0761 -0,2193%
  • INGILIZ STERLINI 1,25481 -0,09634%
  • JAPON YENI 139,602 0,488%
  • KANADA DOLARI 1,33357 -0,15349%
  • RUS RUBLESI 82,62 0,7438%
Günün En Çok Okunanları
Hafize Gaye Erkan kimdir? Erkan'ın biyografisi...
Mayısta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?
Mayısta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?
Dünyanın en çok milyardere sahip 16 şehri sıralandı: Türkiye detayı...
Dünyanın en çok milyardere sahip 16 şehri sıralandı: Türkiye detayı...
64 bin dolar böyle gitmiş... Anne, hesabına bakınca şoke oldu: "Afalladım..."
64 bin dolar böyle gitmiş... Anne, hesabına bakınca şoke oldu: "Afalladım..."
Hepsiburada CEO’su Gökçetekin: 2023 için önceliğimiz kârlı ve sürdürülebilir büyüme
Hepsiburada CEO’su Gökçetekin: 2023 için önceliğimiz kârlı ve sürdürülebilir büyüme
24 il için gök gürültülü sağanak uyarısı
24 il için gök gürültülü sağanak uyarısı
Altın rekora doymuyor
Altın rekora doymuyor
Turizmciler 9 günlük tatille 'bayram' edecek
GERİ
İLERİ
Hafize Gaye Erkan kimdir? Erkan'ın biyografisi...
Mayısta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?
Dünyanın en çok milyardere sahip 16 şehri sıralandı: Türkiye detayı...
64 bin dolar böyle gitmiş... Anne, hesabına bakınca şoke oldu: "Afalladım..."
Hepsiburada CEO’su Gökçetekin: 2023 için önceliğimiz kârlı ve sürdürülebilir büyüme
Mayısta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?
Dünyanın en çok milyardere sahip 16 şehri sıralandı: Türkiye detayı...
64 bin dolar böyle gitmiş... Anne, hesabına bakınca şoke oldu: "Afalladım..."
Hepsiburada CEO’su Gökçetekin: 2023 için önceliğimiz kârlı ve sürdürülebilir büyüme
24 il için gök gürültülü sağanak uyarısı
Dünyanın en çok milyardere sahip 16 şehri sıralandı: Türkiye detayı...
64 bin dolar böyle gitmiş... Anne, hesabına bakınca şoke oldu: "Afalladım..."
Hepsiburada CEO’su Gökçetekin: 2023 için önceliğimiz kârlı ve sürdürülebilir büyüme
24 il için gök gürültülü sağanak uyarısı
Altın rekora doymuyor
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL