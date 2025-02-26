ARA
DOLAR
36,44
-0,01%
DOLAR
EURO
38,22
-0,39%
EURO
GRAM ALTIN
3413,41
0,02%
GRAM ALTIN
BIST 100
9550,40
1,05%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

BP'den Kerkük petrol sahası için açıklama

Enerji şirketi BP, Irak hükümetiyle, Kerkük'teki bazı büyük petrol sahalarının rehabilitasyonu ve yeniden geliştirilmesi için yatırım yapmak üzere anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

26 Şubat 2025 | 09:41
Son Güncellenme: 26 Şubat 2025 | 09:56
BP'den Kerkük petrol sahası için açıklama

BP'den yapılan açıklamada, Kerkük'teki petrol sahalarına yatırım için Irak hükümetiyle tüm sözleşme şartları üzerinde anlaşıldığı belirtildi.

Anlaşmanın, sahaların rehabilitasyonu ve yeniden geliştirilmesi için gerekli süreçleri kapsadığı ifade edilen açıklamada, "Anlaşma, hükümetin onayına tabidir. Anlaşmanın, Bakanlar Kurulu tarafından onaylanmasının ardından hükümetin rehberliğinde, ağırlıklı olarak Kuzey Petrol Şirketi (NOC) ve Kuzey Gaz Şirketi personelinden oluşan ancak BP'den de yardımcı personelin yer alacağı tüzel kişiliği olmayan bir kuruluş olacak yeni operatörün kurulmasında yakın bir şekilde çalışacağız. Yeni işletme organizasyonu Kerkük'teki operasyonları NOC'den devralacak. Bu anlaşmanın ardından bp, operatördeki hisselerini elinde tutmak için bağımsız bir anonim ortak girişim kurmayı planlıyor." bilgisi verildi.

Açıklamada, anlaşmanın, bp ile Irak hükümeti arasında Temmuz 2024'te imzalanan ve teknik şartları Aralık 2024'te, ticari şartlarının büyük kısmı ise geçen ay kararlaştırılan mutabakat zaptı ve bp'nin 2013-2019 yıllarında Kerkük'teki sahalarda yaptığı önceki çalışmalar çerçevesinde tamamlandığı kaydedildi.

Anlaşmanın, 3 milyar varilin üzerinde petrol eşdeğeri petrol ve gaz üretimini içeren ilk aşamayı kapsadığı belirtilen açıklamada, üretim fırsatının 20 milyar varil petrol eşdeğeri potansiyeli içerdiği ifade edildi.

Şirket, projenin bu yıl içinde başlayacağını tahmin ediyor. AA

0
  • ALTIN GRAM - TL 3413,41 0,02%
  • ALTIN ONS 2913,5 0,03%
  • BIST 100 9550,4 1,05%
  • DOLAR/JAPON YENI 149,443 0,33%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,43561 0,30288%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 86,125 -0,3209%
  • DOLAR/TURK LIRASI 36,439 -0,012%
  • EURO/DOLAR 1,0488 -0,2663%
  • EURO/TURK LIRASI 38,2163 -0,3879%
  • STERLIN/DOLAR 1,26531 -0,13812%
Borsa Haberleri
Halkbank'tan bilanço değerlendirmesi
Borsa İstanbul'dan 'yukarı adım' açıklaması
Piyasalar 1 hafta içinde gelecek bu verilere odaklanacak
Borsa İstanbul'dan 3 hissede tedbir kararı
Bugün 1 hissede bedelsiz sermaye artırım var: Yüzde 831
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı (26 Şubat)
Tekfen Holding'den Rusya'daki davaya ilişkin açıklama
ASELSAN'dan bilanço değerlendirmesi ve 2030 hedefi
Borsayla ilgili öngörüler, yorumlar ne? Hangi kritik seviyeler takip edilmeli?
Borsa için 2 yorum
24 Şubat borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler izlenecek?
ASELSAN'dan 96,9 milyon avroluk sözleşme
Borsa İstanbul'dan 'yukarı adım' kararı
Bugün bir hissede bedelli sermaye artırımı var (24 Şubat)
Borsada bu hafta genel kurulu olan 3 şirket
GERİ
İLERİ
Halkbank'tan bilanço değerlendirmesi
Borsa İstanbul'dan 'yukarı adım' açıklaması
Piyasalar 1 hafta içinde gelecek bu verilere odaklanacak
Borsa İstanbul'dan 3 hissede tedbir kararı
Bugün 1 hissede bedelsiz sermaye artırım var: Yüzde 831
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı (26 Şubat)
Tekfen Holding'den Rusya'daki davaya ilişkin açıklama
ASELSAN'dan bilanço değerlendirmesi ve 2030 hedefi
Borsayla ilgili öngörüler, yorumlar ne? Hangi kritik seviyeler takip edilmeli?
Borsa için 2 yorum
24 Şubat borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler izlenecek?
ASELSAN'dan 96,9 milyon avroluk sözleşme
Borsa İstanbul'dan 'yukarı adım' kararı
Bugün bir hissede bedelli sermaye artırımı var (24 Şubat)
Borsada bu hafta genel kurulu olan 3 şirket
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL