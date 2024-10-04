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Goldman Sachs'tan İran-İsrail krizi uyarısı

Goldman Sachs, İsrail'in İran'a olası bir misillemesinin ardından İran’ın petrol üretiminde yaşanacak düşüşün, petrol fiyatlarını varil başına 20 dolar artırabileceğini öngörüyor.

04 Ekim 2024 | 11:31
Goldman Sachs'tan İran-İsrail krizi uyarısı

Goldman Sachs'ın küresel emtia araştırmaları eş başkanı Daan Struyven, CNBC’ye yaptığı açıklamada, İsrail’in İran’a yönelik bir misilleme yapması durumunda, İran’ın petrol üretiminde yaşanacak günlük 1 milyon varillik bir düşüşün, petrol fiyatlarını varil başına 20 dolara kadar artırabileceğini belirtti.

Struyven, bu senaryonun, OPEC+'nın üretim artırmaktan kaçınması durumunda gerçekleşeceğini vurguladı. Eğer Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi önemli OPEC+ üyeleri, üretim kayıplarını telafi ederse, artışın varil başına 10 dolar civarında kalabileceğini ifade etti.

MST Marquee enerji analisti Saul Kavonic, İran'ın petrol ihracatının yüzde 90’ını gerçekleştirdiği Kharg Adası’nın, olası bir misilleme durumunda hedef haline gelebileceğini belirtti. Ayrıca, geniş çaplı bir çatışmanın Hürmüz Boğazı üzerinden yapılan petrol taşımacılığını da tehlikeye atabileceği endişelerini dile getirdi.

İran, petrol sektörünün zarar görmesi durumunda Hürmüz Boğazı’ndan geçişleri aksatma tehdidinde bulunmuştu, bu da küresel petrol arzında büyük kesintilere neden olabilir.

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