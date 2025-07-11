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Petrol fiyatı enflasyonu nasıl etkileyecek? Merkez Bankası analizi

Merkez Bankası: ""Brent petrol fiyatında temmuz ayında ortalamada 10 dolarlık, yani yaklaşık yüzde 16’lık bir yükseliş senaryosu oluşturuyoruz."

10 Temmuz 2025 | 09:23
Son Güncellenme: 10 Temmuz 2025 | 14:55
Petrol fiyatı enflasyonu nasıl etkileyecek? Merkez Bankası analizi

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) resmi blogunda petrol fiyatlarının enflasyonu nasıl etkileyeceğine dair önemli bir analiz paylaşıldı.

Analize göre, mayıs ayı başında 60 dolara kadar gerilemiş olan Brent petrol varil fiyatı yaşanan gelişmelerin ardından hızlı bir şekilde artarak 80 dolar seviyelerine yaklaştı. 

Uluslararası fiyatlar gerginliklerin azalmasıyla birlikte yeniden gerilemiş olsa da önceki döneme kıyasla daha yüksek bir seviyeye yerleşmiş görünüyor.

Raporda şu sözlere yer veriliyor:

"Brent petrol fiyatında temmuz ayında ortalamada 10 dolarlık, yani yaklaşık yüzde 16’lık bir yükseliş senaryosu oluşturuyoruz. Böyle bir senaryoda, 2025 yılı sonunda yıllık enflasyon tahminimiz, doğrudan ve dolaylı etkilerin toplamıyla 1,2 puan yükselirken, bir yıl sonunda toplam artış 1,6 puan oluyor."

Ham petrol fiyatının cari açık üzerindeki 12 aylık net etkisi de her 10 dolarlık artışta 2,6 milyar dolar civarında yükseliş olarak hesaplandı. Bu artışın petrol ürünleri ithalatını 5,1 milyar dolar, ihracatını da 2,2 milyar dolar yukarı çekeceği öngörülüyor.


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