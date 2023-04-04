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Petrol fiyatları bugün ne kadar oldu? 04.04.2023 Brent petrol fiyatları

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 85,42 dolardan işlem görüyor.

04 Nisan 2023 | 10:09
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Petrol fiyatları bugün ne kadar oldu? 04.04.2023 Brent petrol fiyatları

Dün 86,04 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 84,93 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.46 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,58 artışla 85,42 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 80,91 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu üyesi ülkelerin aldığı yeni üretim kesintisi kararı etkili olmaya devam ediyor.

Pazar günü Suudi Arabistan ve Rusya başta olmak üzere 9 ülke gönüllü olarak petrol üretimini mayıs itibarıyla günlük yaklaşık 1,6 milyon varil azaltma kararı aldı.

Dün çevrim içi düzenledikleri 48'inci Ortak Bakanlar İzleme Komitesi (JMMC) Toplantısı'nda bir araya gelen grup, söz konusu kararın petrol piyasasında istikrarı desteklemeyi amaçlayan bir ihtiyati tedbir olduğunu kaydetti.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak da dün Rus devlet kanalı Rossiya-24'e yaptığı açıklamada, OPEC+ grubunda 23 ülkenin bulunduğuna işaret ederek, diğer ülkelerin de gerek görmesi halinde petrol üretimlerini gönüllü olarak düşürme kararı alabileceğini belirtti.

Uzmanlar, Kovid-19 tedbirlerinin kaldırıldığı Çin'de beklenen talep toparlanması dikkate alındığında arz daralması endişelerinin giderek arttığını ifade ediyor.

Öte yandan, üretim kesintisi kararının ardından artan petrol fiyatları, piyasalarda enflasyonla mücadelenin sekteye uğrayabileceği endişesinin tekrar güç kazanmasına neden oldu.

Dün St. Louis Fed Başkanı James Bullard, özel bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, petrol fiyatlarındaki artışın enflasyonu düşürme işini şimdilik daha da zor bir hale getirdiğini belirterek, bu durumun uzun süreli etkisinin olup olmayacağının henüz bilinemeyeceğini ifade etti.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen da OPEC+ grubunun üretim kesintisi kararını "çok yapıcı olmayan bir hareket" olarak nitelendirdi ve küresel büyüme için olumlu olmadığını belirtti.

OPEC+ grubunun hamlesinin enflasyonu düşürmeye yardımcı olmayacağına dikkati çeken Yellen, enflasyonun halihazırda yüksek olduğu bir dönemde belirsizliği ve tüketici üzerindeki yükü artırdığını ifade etti.

Uzmanlar, petrol fiyatlarındaki artışın halihazırda faiz artışları ve bankacılık sektöründeki son sıkıntılarla mücadele eden küresel ekonomi için yeni bir tehdit oluşturduğuna dikkati çekiyor.

ABD ve Avrupa'da açıklanan makroekonomik verilerde ise ekonomik aktivitenin yavaşladığına ilişkin işaretler güçlenmeye devam etti.

Brent petrolde teknik olarak 85,58 ile 86,22 dolar aralığının direnç, 84,94 ile 84,30 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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