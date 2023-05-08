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  • Petrol fiyatları bugün ne kadar oldu? 08.05.2023 Brent petrol fiyatı

Petrol fiyatları bugün ne kadar oldu? 08.05.2023 Brent petrol fiyatı

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 75,83 dolardan işlem görüyor.

08 Mayıs 2023 | 10:25
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Petrol fiyatları bugün ne kadar oldu? 08.05.2023 Brent petrol fiyatı

Cuma günü 75,75 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 75,30 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.46 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 75,83 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 71,91 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, ABD'de cuma günü açıklanan iş gücü piyasası verilerinin resesyon endişelerini azaltması etkili oldu.

Cuma günü açıklanan verilere göre, ABD'de tarım dışı istihdam nisanda 253 bin kişi artarak beklentileri aşarken, işsizlik oranı yüzde 3,5'ten yüzde 3,4'e indi. Veriler, ülkede resesyon endişelerini törpülerken, ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini bir süre bu seviyede tutacağına yönelik beklentiler güçlü kalmaya devam etti.

ABD bankacılık krizinin ekonomiyi yavaşlatacağı ve dünyanın en büyük petrol tüketicisinde yakıt talebini azaltacağı endişeleri geçen hafta Brent tipi ham petrolde yaklaşık yüzde 5, WTI ham petrolünde ise yüzde 7 düşüşe neden olmuştu.

ABD'den gelen güçlü verilerle zayıf dolar ve büyük petrol üreticilerinin bir sonraki toplantısında arz kesintisine gidebileceğine yönelik tahminler de fiyatları desteklemeyi sürdürüyor.

ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değerini ölçen dolar endeksindeki düşüş, dolara endeksli petrolü diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha ucuz hale getiriyor. Bu durum alımların artmasını destekliyor ve fiyatların yükselmesine yol açıyor.

Öte yandan, piyasalarda gelecek dönemde Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun 4 Haziran'da yapılacak bir sonraki toplantısı yakından takip edilecek.

Suudi Arabistan ve Rusya'nın başı çektiği OPEC+ grubu, 48. Ortak Bakanlar İzleme Komitesi Toplantısı'nda ekimden bu yana devam eden günlük 2 milyon varillik üretim kesintisine ilaveten, bazı ülkelerin mayıs itibarıyla günlük yaklaşık 1,6 milyon varil seviyesinde gönüllü kesinti yapma kararı aldığını teyit etmişti.

Brent petrolde teknik olarak 75,87 ile 75,94 dolar aralığının direnç, 75,70 ile 75,60 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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