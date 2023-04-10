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  • Petrol fiyatları bugün ne kadar oldu? 10 Nisan 2023 Brent petrol fiyatları

Petrol fiyatları bugün ne kadar oldu? 10 Nisan 2023 Brent petrol fiyatları

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 85,04 dolardan işlem görüyor.

10 Nisan 2023 | 09:35
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Petrol fiyatları bugün ne kadar oldu? 10 Nisan 2023 Brent petrol fiyatları

Paskalya Bayramı nedeniyle cuma günü petrol piyasalarında işlem yapılmazken, Brent petrolün varil fiyatı perşembe gününü 85,12 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.23 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,09 azalışla 85,04 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 80,66 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki kısmi düşüşte, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de talep görünümüne ilişkin belirsizlikler etkili oldu.

ABD'de enflasyonla mücadele kapsamında atılan şahin adımlara devam edebileceğine yönelik beklentiler, ülkede petrol talebinin olumsuz etkileneceği endişelerine yol açarak fiyatları aşağı yönlü baskılıyor.

ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kazanması da petrolü diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha pahalı hale getiriyor ve alımların azalmasına neden olarak fiyatlardaki düşüşü destekliyor.

Ancak fiyatlardaki düşüş, küresel piyasalarda artan arz daralması endişeleri nedeniyle kısıtlı kaldı.

Ayrıca, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu üyesi 9 ülkenin günlük yaklaşık 1,6 milyon varillik ek üretim kesintisi kararı, piyasalarda arz daralması endişelerini güçlendirdi.

OPEC+ grubu pazartesi günü yaptığı açıklamada, piyasada istikrarın sağlanabilmesi amacıyla 5 Ekim 2022'de alınan üretimde "yıl sonuna kadar günlük 2 milyon varil kesinti yapılması" kararına ek olarak, mayıs itibarıyla yıl sonuna kadar günlük yaklaşık 1,6 milyon varil gönüllü kesinti yapılacağını teyit etmişti.

Brent petrolde teknik olarak 85,45 ile 86 dolar aralığının direnç, 84,90 ile 84,35 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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