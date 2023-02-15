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Petrol fiyatları bugün ne kadar oldu? 15 Şubat 2023 Brent petrol fiyatı

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 84,65 dolardan işlem görüyor.

15 Şubat 2023 | 09:57
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Petrol fiyatları bugün ne kadar oldu? 15 Şubat 2023 Brent petrol fiyatı

Dün 86,42 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 85,58 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.33 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,09 azalarak 84,65 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 78,12 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, ABD'de açıklanan ham petrol stokları ve enflasyon verilerinin ardından artan talep endişeleri etkili oldu.

Amerikan Petrol Enstitüsü, ülkenin ham petrol stoklarında geçen hafta önceki haftaya göre yaklaşık 10 milyon 507 bin varil artış tahmin edildiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 321 bin varil azalacağı yönündeydi.  

Stoklardaki artış öngörüsü, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ülkede talebin düşük seyrettiği algısıyla fiyatları aşağı yönlü baskıladı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi stok verileri bugün açıklanacak.

ABD'nin faiz artırabileceğine ilişkin beklentiler de resesyon ve talep endişelerine yol açarak fiyatlardaki düşüşü destekledi.

ABD'de dün açıklanan verilere göre, aralıkta yüzde 6,5 düzeyinde gerçekleşen Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) yıllık artış ocakta yüzde 6,4'e düştü. TÜFE, ocakta aylık bazda da yüzde 0,5 yükseldi. Enflasyondaki yavaşlamanın devam etmesine karşın enflasyonun beklentilerin üzerinde kalması dikkati çekti.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri, bu veri sonrası değerlendirmelerinde "şahin" tonu korudu.

Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, enflasyonun hızla aşağı inmediğini, 25 baz puanlık faiz artışlarının korunması gerektiğini belirtti. New York Fed Başkanı John Williams da enflasyonun yüzde 2 hedefine dönmesinin birkaç yıl alabileceğini belirterek, son aylarda ılımlı olmasına rağmen hala yüksek olduğunu ifade etti. Dallas Fed Başkanı Lorie Logan ise Fed'in faiz oranlarını şu an beklenenden daha uzun süre artırmaya hazır olması gerektiğini kaydetti.

Öte yandan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) bu yıl için küresel petrol talebine yönelik artış tahminini yukarı yönlü revize etmesi talep endişelerini bir miktar hafifleterek fiyatlardaki düşüşü kısıtladı.

OPEC'in dün yayımlanan aylık petrol piyasası raporuna göre, küresel petrol talebinin bu yıl geçen yıla kıyasla günlük 2 milyon 320 bin varil artarak yaklaşık 101 milyon 870 bin varile ulaşması bekleniyor.

Bu artışta, Kovid-19 salgını kısıtlamalarının kaldırıldığı Çin'de beklenen ekonomik toparlanmanın etkili olacağı değerlendiriliyor.

Piyasalarda bugün Uluslararası Enerji Ajansının petrol piyasası raporu takip edilecek.

Brent petrolde teknik olarak 84,86 ile 85,03 dolar aralığının direnç, 84,69 ile 84,52 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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