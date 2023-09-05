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Petrol fiyatları Rusya ve Suudi Arabistan'dan gelen açıklamalarla 10 ayın zirvesini gördü

Rusya ve Suudi Arabistan petrol üretim ve ihracatındaki kesintileri uzatma kararı aldı. Kararın ardından Brent petrolün fiyatı 90,58 dolara kadar yükselerek geçen yıl kasım ayından bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

05 Eylül 2023 | 17:03
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Petrol fiyatları Rusya ve Suudi Arabistan'dan gelen açıklamalarla 10 ayın zirvesini gördü

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın Enerji Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberde, yıl sonuna kadar yapılacak kesintilerle birlikte ülkede günlük petrol üretiminin 9 milyon varile düşeceği belirtildi.

Böylece Suudi Arabistan'ın Aralık 2024'e kadar günlük 500 bin varil azaltma kararına ek olarak aldığı 1 milyon varillik kesintiyle toplam miktar 1,5 milyon varile yükseldi.

Kesintiyle petrol piyasalarındaki istikrarın korunmasının hedeflendiği ve kesinti miktarının aylık olarak revize edileceği kaydedildi.

Öte yandan, Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak da yıl sonuna kadar petrol ihracatını gönüllü olarak günlük 300 bin varil azaltacağını açıkladı.

OPEC+ grubu geçen yıl ekimde günlük 2 milyon varil üretim kesintisi yapacağını duyurmuş, mayıs itibarıyla da günlük yaklaşık 1,6 milyon varil ilave kesinti yapma kararı almıştı.

Rusya petrol ihracatında gönüllü kısıntıyı yıl sonuna uzattı

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak da, ülkesinin günlük 300 bin varil düzeyindeki gönüllü petrol ihracat kesintisini yıl sonuna uzattığını bildirdi.

Novak, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın petrol ihracatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ülkesinin petrol ihracatında yaptığı kısıntının devam edeceğini kaydeden Novak, "Günlük 300 bin varil düzeyindeki gönüllü petrol ihracat kesintisi yıl sonuna uzatıldı. Söz konusu karar, OPEC+ ülkeleri tarafından petrol piyasalarında istikrar ve dengeyi sürdürmek için alınan ihtiyati tedbirlerin güçlendirilmesini amaçlıyor." dedi.

Novak, Rusya'nın petrol arzına ilişkin gönüllü kısıntının da artık her ay değerlendirmeye alınacağını ve şartlara göre arzı azaltma veya artırma kararı alacaklarını söyledi.

Rusya ağustosta petrol ihracatını günlük 500 bin varil, eylülde de günlük 300 bin varil düzeyinde azaltmıştı.

Suudi Arabistan'dan da bugün yapılan açıklamada, ülkenin günlük 1 milyon varillik gönüllü petrol üretim kesintisinin yıl sonuna uzatıldığı bildirilmişti.

Brent petrolün varil fiyatı 90 doları aştı

Rusya ve Suudi Arabistan'ın petrol üretim ve ihracatındaki kesintileri uzatma kararının ardından, Brent türü ham petrolün varil fiyatı, dünkü kapanışa göre yüzde 1,77 artışla 90,58 dolara kadar yükseldi. Böylece, Brent petrolün varil fiyatı geçen yıl kasım ayından bu yana en yüksek seviyeyi görmüş oldu.

Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı da yüzde 8,76 yükselişle 87,48 doları gördü.

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