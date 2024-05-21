Fed'in denetimden sorumlu başkan yardımcısı Michael Barr, 2024 yılının ilk aylarına ilişkin ABD enflasyon verilerinin "hayal kırıklığı yarattığını" ve merkez bankasının para politikasını gevşetmek için ihtiyaç duyduğu kanıtlardan yoksun olduğunu söyledi. Altın, son ABD ekonomik verilerinin Fed'in bu yıl en az iki faiz indirimi yapabileceği yönündeki spekülasyonları güçlendirmesinin ardından bugün ons başına 2.450 dolara tırmanarak yeni bir rekora ulaştı. Politika yapıcılar faiz indirimlerinin zamanlaması konusunda henüz tutumlarını değiştirmemiş olsa da piyasalar şimdiden ilk faiz indiriminin bu yıl gerçekleşeceği yönünde bahis oynuyor.

Fed/Bostic yaptığı açıklamada şirketler bana işgücü piyasasının geçen yıla göre zayıf olduğunu ancak yumuşak olmadığını söyledi. Enflasyonun %2'ye belirgin olarak inmesi biraz zaman alacağını ekledi.

Standard Chartered: Beklenenden daha zayıf gelen ABD enflasyon verileri, para piyasalarının yıl sonuna kadar Fed'den 25 baz puanlık iki faiz indirimini fiyatlamasına neden oldu.

ECB/Kazaks; faizler kademeli ve çok ihtiyatlı bir şekilde indirilmeli diyerek yüksek belirsizlik ortamında ileriye dönük sözlü yönlendirmenin şu anda iyi bir çözüm olmadığı açık şeklinde açıklamada bulundu.

PİYASADA GÖZLER ORTA DOĞU’DA KALMAYA DEVAM EDİYOR

İran devlet televizyonu, Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopterin dün geçirdiği kazada kurtulan olmadığını duyurdu. Piyasada gözler muhtemel jeopolitik riskler için Orta Doğu gündemini takip etmeye devam edecek.

Hazine Bakanı, "Herkes bu yükü kaldırabileceği oranda taşımak durumunda. Bizim şu anda bize yetecek düzeyde veya dışarı satacak düzeyde yeraltı kaynaklarımız yok. Bulduklarımız henüz sınırlı. Ülke olarak ekmeğimizi taştan çıkaracağız. Üreteceğiz ve daha adil vergi sistemi ile yolumuza devam edeceğiz. Finansal kazançlar üzerinden vergiyi artırdık. " şeklinde konuştu

Küresel yatırımcıların TL'ye rağbeti arttığını belirtti. Kredi notu yükseliş trendinde olmaya devam edeceğinin de altını çizdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, borç stoku verilerini açıkladı. Buna göre Merkezi yönetim borç stoku Nisan sonu itibarıyla 7 trilyon 492,6 milyar olarak kayıtlara geçti.

Bugün Avrupa’da Almanya ÜFE verisi ve dış ticaret dengesi takip edilecek.

Dolar/TL

Türk Lirası reel anlamda değer kazanmaya devam ediyor. Dün Mehmet Şimşek para politikası, gelirler politikası ve maliye politikasının ahenkli bir şekilde çalıştığını belirtti. ABD kanadından Fed yetkilileri istikrarlı kalmanın ve koşulların nasıl geliştiğini izlemenin doğru olacağını açıkladılar. ABD’de bugün hazine bakanı Yellen’in konuşması takip edilebilir. Yurt içinde veri akışı sakin. Teknik olarak ilk direnç noktası olarak 32,25TL seviyesi takip edilebilir. Bu seviye üstünde fiyatlamalarda ise 32,30TL ve 32,35TL bölgeleri diğer direnç seviyeleri olarak ön plana çıkıyor. Geri çekilmelerde ilk destek noktası olarak 32,20TL seviyesi takip edilebilir. Bu seviye altında fiyatlamalarda 32,10TL ve 32,00TL takip ediliyor olacak.

Euro/TL

Ekonomik veri akışının sakin olduğu bu günlerde Orta Doğu’da yaşanan kazada İran Cumhurbaşkanı’nın hayatını kaybetmesi sonrası jeopolitik riskler yeniden gündemde. Paritede haber sonrasında herhangi bir tepki yaşanmazken piyasa bölge gündemini takip etmeye devam edecek. Bugün Avrupa’da Almanya ÜFE verisi açıklanacak. Yurt içinde ise olumlu havanın devamını zayıf veri akışı ile bekliyoruz. Teknik olarak ilk direnç noktası olarak 35,10TL seviyesi takip edilebilir. Bu seviye üstünde fiyatlamalarda ise 35,15TL ve 35,20TL bölgeleri diğer direnç seviyeleri olarak ön plana çıkıyor. Geri çekilmelerde ilk destek noktası olarak 35,00TL seviyesi takip edilebilir. Bu seviye altında fiyatlamalarda 34,90TL ve 34,80TL takip ediliyor olacak.

Euro/Dolar

Son zamanlarda Fed yetkilileri temkinli açıklamalarda bulunmaya devam ederken, açıklanan ABD verilerinin faiz indirim beklentisini tetiklemesi piyasada risk iştahını artırdı. Dolar değer kaybetti, paritede yükseliş yaşandı. ECB tarafından Faiz indirimlerinden önce TÜFE'nin hedefe giden yolda olduğundan emin olmalıyız şeklinde şahin tonda açıklamalar yapıldı. Bugün Almanya’da ÜFE verisi açıklanacak. Teknik olarak geri çekilmelerde 1,0850 noktasını ve bu seviye altında 1,0845 bölgesini yakın destek seviyeleri olarak izlenebilir. Olası yükselişlerin gerçekleşmesi durumunda 1,0870 kısa vadeli gün içi direnç seviyesi. Bu seviyenin yukarı yönlü geçilmesi durumunda 1,0880 ve üzerinde 1,0885 seviyeleri diğer direnç bölgeleri olarak izlenebilir.

Sterlin/Dolar

Küresel piyasalarda ABD dolarının değer kaybıyla yükselişe başlayan parite, İngiltere kanadında veri akışı sakinliğini korurken, dün İngiltere merkez bankası (BoE) yetkilisi Broadbent enflasyonun ikinci tur etkilerinin kalıcılığına ilişkin belirsizlik olmasına rağmen, enflasyonun düşeceğine ve %2'lik hedefle uyumlu hale geleceğine inandığını ifade etti.Teknik olarak değerlendirdiğimizde 1,2670 seviyesi üzerinde yeni yükselişler için kalıcı fiyatlamanın devamı gerekiyor. İlk direnç noktası 1,2710 ve üstünde fiyatlama için 1,2715 ve 1,2720 sırasıyla direnç bölgeleri olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde 1,2700 destek seviyesi takip edilecek. Bu seviye altında destek seviyesi olarak 1,2695 psikolojik destek seviyesi ve sonrasında 1,2690 bölgeleri genel olarak izlenebilir.

Ons altın

İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin helikopter kazası sonucu hayatını kaybetmesi sonrası jeopolitik risklerin artması sonucu Ons Altında yukarı yönlü hareket izlendi. Bu hafta boyunca Orta Doğu’da risklerin artması piyasada gözleri yeniden bu bölgeye çevirdi. ABD kanadında dolar endeksinde bir yükseliş görülmedi ve DXY 104 seviyesinde fiyatlanıyor. Teknik olarak ilk destek noktası 2410 dolar takip edilirken bu seviye altında ve 2400 dolar diğer destek bölgeleri olarak karşımıza çıkıyor. Yükselişlerde ise 2420 dolar seviyesi üzerinde kalıcılık gerçekleşmesi durumunda ilk direnç seviyesi 2425 dolar. 2450 dolar psikolojik direnç seviyesi olacaktır, daha yukarda ise 2460 dolar seviyesi direnç bölgeleri olarak takibimizde olacak.

GRAM ALTIN

Ons altın 2450 doları test ettikten sonra dün kar satışlarıyla beraber bu sabah 2420 dolar seviyelerinde yatay seyrediyor. Ortadoğu’da gerginliğin artması halinde yeniden yükseliş hareketleri görülebilir. Kurda geri çekilme devam ederken Hazine Bakanı Şimşek dün “TCMB döviz almasaydı, TL muazzam bir şekilde değer kazanacaktı” açıklamasında bulundu. Teknik olarak ilk destek noktası 2500TL takip edilirken bu seviye altında ve 2490TL diğer destek bölgeleri izlenebilir. Yükselişlerde ise 2510TL seviyesi üzerinde kalıcılık gerçekleşmesi durumunda ilk direnç seviyesi 2520TL daha yukarda ise 2530TL seviyesi direnç bölgeleri olarak takibimizde olacak.