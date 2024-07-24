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Alman bankacılık devinden TCMB'den yıl sonu faiz tahmini

Deutsche Bank, TCMB'den yıl sonu kadar 250'şer baz puanlık 2 faiz indirimi beklemeye devam ediyor.

24 Temmuz 2024 | 15:37
Alman bankacılık devinden TCMB'den yıl sonu faiz tahmini

Deutsche Bank yayınladığı makro ekonomik değerlendirmede, "Temmuz ayında ve muhtemelen Ağustos ayında enflasyonun ana eğilimini yükselten geçici faktörlere rağmen, döviz kuru istikrarı ve iç talepteki yavaşlama 2. çeyrekte enflasyonun düşmesine yardımcı olacaktır.

Enflasyon ve enflasyon beklentilerindeki düşüşün devam etmesiyle birlikte TCMB'nin 2024 yılında kademeli ancak kalıcı bir indirim döngüsüne başlayabileceği görüşümüzü koruyoruz.

Cari İşlemler açığındaki konjonktürel düzeltmeler, sermaye girişlerindeki olumlu ivme, rezerv birikimi ve koşullu döviz yükümlülüklerindeki düşüş de beklentilerimizi desteklemelidir.

Yıl sonu politika faizi tahminimizi Kasım ve Aralık aylarında 2x250bps'lik indirimlerle %45'te tutuyoruz. Gelecek yıl için, kalıcı dezenflasyonla birlikte, faiz indirimlerinin 2025'te kademeli ancak kalıcı bir şekilde devam etmesini ve politika faizinin 25 sonunda %25'te kalmasını bekliyoruz" dedi. (Foreks) 

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Borsada bugün temettü dağıtacak 3 şirket
Borsada dün bilanço tarihi açıklayan 3 şirket
Borsada bu hafta temettü dağıtan 12 şirket
Borsada dün bedelli/bedelsiz kararı açıklayan 3 şirket
Migros (MGROS) yurt dışı bağlı ortaklık satışını duyurdu
Yapı Kredi Almanya'da banka satın aldı
Trabzonspor yeni transferini KAP'a bildirdi
Aksa Akrilik (AKSA) bedelsiz tarihini açıkladı
Naturelgaz (NTGAZ) bedelsiz tarihini açıkladı
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