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Altın, dolar, borsa.. Ocakta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ocakta en yüksek aylık reel getiri yüzde 1,2 ile devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) endeksinde gerçekleşti.

07 Şubat 2025 | 11:00
Altın, dolar, borsa.. Ocakta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin "finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları"nı açıkladı.

Buna göre, ocakta aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 3,14, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 1,21 oranlarıyla DİBS endeksinde görüldü.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) yüzde 0,35 yatırımcısına reel getiri sağlarken, külçe altın yüzde 0,14, dolar yüzde 1,47, BIST 100 endeksi yüzde 2,43 ve avro yüzde 2,57 yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde ise mevduat faizi (brüt) yüzde 1,53, külçe altın yüzde 2,01, dolar yüzde 3,31, BIST 100 endeksi yüzde 4,26 ve avro yüzde 4,4 kayba yol açtı.

BIST 100 endeksi, üç aylık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,26, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 2,98 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Aynı dönemde avro, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5,44, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 9,22 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak öne çıktı.

6 aylık değerlendirmeye göre külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 12,45, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3,83 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olarak kayıtlara geçti. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 15,63, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 22,1 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak hesaplandı.

YILLIKTA EN YÜKSEK REEL GETİRİ KÜLÇE ALTINDA

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 19,76, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,19 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olarak öne çıktı.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) yüzde 7,5 ve DİBS yüzde 0,15 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken, BIST 100 endeksi yüzde 1,73, dolar yüzde 7,15 ve avro yüzde 11,86 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde mevduat faizi (brüt) yüzde 3,79, DİBS yüzde 10,36, BIST 100 endeksi yüzde 12,05, dolar yüzde 16,89 ve avro yüzde 21,11 oranlarında yatırımcısının kayba uğramasına yol açtı.  AA

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Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme var
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SPK bülteni: 2 yeni halka arz; 2 bedelsiz, 1 bedelli onayı
VakıfBank'tan bilanço değerlendirmesi
Galatasaray'dan KAP'a transfer açıklaması
ABD'den yeni açıklama gelmeyince Avrupa borsaları yükselişle kapandı
Migros (MGROS) toplam mağaza sayısını duyurdu (31 Ocak)
Bir şirketten daha bedelsiz kararı var: Yüzde 500
ASELSAN'dan 21,3 milyon dolarlık sözleşme
Borsa İstanbul'da gong Destek Finans Faktoring için çaldı
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