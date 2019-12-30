Ana türev araçlara olan ilgi artabilir
Global hisseler, küresel ekonomik büyüme beklentileri çerçevesinde yılı ralli ile kapatıyor.
Yurtiçinde de küresel hisse senetleri piyasasındaki pozitifliğe paralel olarak yükselişin devam ettiği görülüyor.
Faiz, büyüme ve enflasyon beklentileri, sabit getirili menkul kıymetler ile borsa arasındaki engeyi belirleyecek.
Faiz indirimlerinin ekonomi üzerinde açıcı bir etkiye sahip olduğu gerçeği göz önüne alındığında, ekonomik büyüme genellikle borsaya olumlu yönde etki ediyor.
Belirsizlikler azaldıkça, ana türev araçlara olan ilgi artabilir ve alternatif varlıklar zaman zaman arka plana geçebilir.
Ancak, altın enflasyonlu ortamlarda her zaman bir değer tutma aracı olarak hareket ettiğinden, TL bazlı altın fiyatları yüksek kalabilir.
Jeopolitik gelişmeler ve faiz ile enflasyon denklemi dolar/TL ve Euro/TL döviz için önemli olacak.
PİYASA GÜNDEMİ
30 ARALIK PAZARTESİ: ABD’de toptan satış stokları açıklanacak.
2 OCAK PERŞEMBE: Türkiye ÜFE verileri duyurulacak.
3 OCAK PERŞEMBE: Almanya’da TÜFE verileri açıklanacak.
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