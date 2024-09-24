ARA
DOLAR
34,14
0,03%
DOLAR
EURO
38,07
0,25%
EURO
GRAM ALTIN
2889,88
0,23%
GRAM ALTIN
BIST 100
10059,78
1,74%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Piyasalar
  • Bakanlıktan 10 yıllık dolar tahvil ihracı için 4 finans kuruluşuna yetki

Bakanlıktan 10 yıllık dolar tahvil ihracı için 4 finans kuruluşuna yetki

Hazine ve Maliye Bakanlığı, dış finansman programı çerçevesinde ABD doları cinsinden 10 yıl vadeli tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere Bank of America, BBVA, Citigroup ve J.P. Morgan'a yetki verdi.

24 Eylül 2024 | 11:36
Son Güncellenme: 24 Eylül 2024 | 11:37
Bakanlıktan 10 yıllık dolar tahvil ihracı için 4 finans kuruluşuna yetki

Bakanlığın yazılı açıklamasında, 2024 yılı dış finansman programı kapsamında ABD doları cinsinden 10 yıl vadeli (Ocak 2035) bir tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere Bank of America, BBVA, Citigroup ve J.P. Morgan'a yetki verildiği belirtildi.

Yeni tahvil ihracıyla eş zamanlı olarak bir yükümlülük yönetimi işlemi gerçekleştirileceği aktarılan açıklamada, söz konusu işlem çerçevesinde, uluslararası sermaye piyasalarında işlem görmekte olan 2024-2026 vadeleri arasındaki ABD doları cinsinden 6 tahvilin, yeni ihraç edilecek tahville değiştirileceği ve/veya nakit karşılığı geri alınacağı bildirildi.

Yükümlülük yönetimi işleminin yarın gerçekleştirileceği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İşleme katılmak isteyen yatırımcılar, geri alınacak tahvillere ilişkin belirlenen fiyatlar ve karşılığında verilecek yeni tahvile ilişkin açıklanan gösterge ilk bilgiler çerçevesinde hangi tahvilden ne kadarlık bir tutarı değişim ve/veya geri alım için iade etmek istediklerini yetkilendirilen bankalar aracılığıyla bildirecektir. İade talebinde bulunma süresi aynı gün içerisinde sona erecektir. Yükümlülük yönetimi ve yeni ihraç için talep toplama süresinin sonunda yeni tahvilin fiyatlaması yapılacaktır."

İşleme ilişkin ilk sonuçların 26 Eylül'de duyurulacağı, yükümlülük yönetimi işlemine ilişkin sürecin 1 Ekim itibarıyla tamamlanacağı aktarılan açıklamada, her iki işleme ilişkin kesinleşmiş sonuçların 3 Ekim'de kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.

0
  • ALTIN GRAM - TL 2889,88 0,23%
  • ALTIN ONS 2632,91 0,17%
  • BIST 100 10059,78 1,74%
  • DOLAR/JAPON YENI 144,283 0,466%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,35091 -0,23263%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 92,96 0,8902%
  • DOLAR/TURK LIRASI 34,1416 0,0265%
  • EURO/DOLAR 1,114 0,2578%
  • EURO/TURK LIRASI 38,0732 0,2469%
  • STERLIN/DOLAR 1,33792 0,23337%
Borsa Haberleri
Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme olacak (24 Eylül)
Türk Hava Yolları'ndan (THYAO) söylentilere ilişkin açıklama
Üç hissede 1 ay kredili işlem tedbiri geldi
Borsada dün geri alım yapan 7 şirket (23 Eylül)
Bugün1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak (24 Eylül)
Borsada bugün 1 şirket temettü dağıtacak (24 Eylül)
Endeksler güncellendi: BIST 30'a 3 yeni üye
Küresel piyasalar yüksek risk iştahıyla haftaya pozitif başladı
Borsada bugün 1 şirket temettü dağıtacak (23 Eylül)
Borsada bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 4 şirket
Eksun Gıda'dan ilk yarı değerlendirmesi
Tüpraş (TUPRS) temettü tarihi: Ne zaman, ne kadar temettü dağıtacak?
Borsa İstanbul’dan 5 hisse için tedbir kararı
Borsada bu hafta en çok artan, azalan 3 hisse
BIST 100'de 17 hissenin teknik analizi (21.09.2024)
GERİ
İLERİ
Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme olacak (24 Eylül)
Türk Hava Yolları'ndan (THYAO) söylentilere ilişkin açıklama
Üç hissede 1 ay kredili işlem tedbiri geldi
Borsada dün geri alım yapan 7 şirket (23 Eylül)
Bugün1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak (24 Eylül)
Borsada bugün 1 şirket temettü dağıtacak (24 Eylül)
Endeksler güncellendi: BIST 30'a 3 yeni üye
Küresel piyasalar yüksek risk iştahıyla haftaya pozitif başladı
Borsada bugün 1 şirket temettü dağıtacak (23 Eylül)
Borsada bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 4 şirket
Eksun Gıda'dan ilk yarı değerlendirmesi
Tüpraş (TUPRS) temettü tarihi: Ne zaman, ne kadar temettü dağıtacak?
Borsa İstanbul’dan 5 hisse için tedbir kararı
Borsada bu hafta en çok artan, azalan 3 hisse
BIST 100'de 17 hissenin teknik analizi (21.09.2024)
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL