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Bank of America'dan dolar/TL tahmini

Bank of America yıl sonunda dolar/TL'nin 38 seviyesinde olmasını bekliyor.

21 Mayıs 2024 | 09:46
Son Güncellenme: 21 Mayıs 2024 | 09:46
Bank of America'dan dolar/TL tahmini

Bank of America Securities, Türkiye’de para politikasının sıkılaşmasıyla hem yerli hem de yabancı yatırımcıların daha iyimser hale geldiklerini belirtirken, reel sektörün ekonomide kayda değer bir yavaşlama gördüğünü, bankaların ise dolardan dönüşün başladığını gördüğünü belirtti.

Türkiye’ye gerçekleştirdikleri ziyaretin ardından bir rapor yayımlayan ve aralarında Zümrüt İmamoğlu’nun da olduğu BofA ekonomist ve stratejistlerinin yayımladıkları “İlk çeyrek karamsarlığı out, yaz iyimserliği in” başlıklı raporda, “Özel sektör artık ekonomideki yavaşlamayı hissediyor ve parasal duruşun yeterince sıkı olduğu görüşünde” denildi.

Bloomberg'te yer alan habere göre BofA, Türk lirası ve Türk lirası cinsi tahvillerde pozisyonlanmanın genele yayılmış halde olduğunu ve TL’deki kalabalık pozisyonlanma ve enflasyondaki ataletin en önemli endişe kaynakları olarak görüldüğünü belirtti. “Yerel seçimlerden bu yana yurtiçi Döviz talebi tersine döndü ve bankalarla yaptığımız görüşmelerde, satış tarafında hem bireysel yatırımcıyı hem de kurumsal şirketleri gördüklerini söylediler” denilen raporda, “TL’nin istikrara kavuşması halinde dolarizasyonun tersine dönmesi eğilimi yaz aylarında da devam edebilir. Yüksek enflasyon seviyesi göz önüne alındığında, sermaye girişleri yavaşladığında TL’de bir miktar nominal değer kaybı olabileceğini bekliyoruz” değerlendirmesi yapıldı.

BofA Dolar/TL ’nin yıl sonunda 38 seviyesinde olmasını bekliyor.

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