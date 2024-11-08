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Bankacılık devinden Türk Lirası tavsiyesi

Fransız bankacılık devi Societe Generale, TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın enflasyon raporu sunumunun ardından, yatırımcılarına TL'de alıma geçmelerini önerdi.

08 Kasım 2024 | 17:11
Bankacılık devinden Türk Lirası tavsiyesi

Bloomberght'de yer alan habere göre Societe Generale'nin raporunda Dolar/TL 'de kısa pozisyon önerdi. Bu öneri TL'de alım anlamına gelirken, alım fiyatı 36,36 lira ve yatırım süresi olarak 3 ay veren kurum, pozisyonun yüzde 8 oranında toplam getiri sağlamasını beklediğini dile getirdi. Kurum alım pozisyonları için 35,05 TL'de zarar-kes satışına gidilmesini önerdi.

Değerlendirmede TCMB'nin 2025 Şubat ayına kadar faiz indirimi yapmayacağı öngörüldü.

“Rezervlerin seviyesi, yabancıların Türk hisse senedi ve devlet tahvili varlıklarını bile aşıyor” diyen SocGen, Türk lirasında kademeli nominal değer kaybının devam etmesini ve toplam getirilerin büyük ölçüde pozitif olmasını bekliyor.
 

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